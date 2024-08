Saiba quem é a atiradora coreana que roubou corações nas Olimpíadas

A atiradora e recordista Yeji Kim, da Coreia do Sul, chamou a atenção do público nas Olimpíadas pela postura "marrenta" nas competições

A atiradora sul-coreana Yeji Kim roubou o coração do público das Olimpíadas pela postura calma e "marrenta" durante os Jogos de Paris. Nos últimos dias, após a atleta ganhar a medalha de prata no tiro com pistola de ar comprimido, nos 10 metros, internautas se mobilizaram para saber mais sobre ela. Saiba a seguir quem é a "atiradora marrenta".

Diferente de outros atletas, que costumam a comemorar muito um título mundial ou uma medalha olímpica, Yeji foge à regra. Durante as Olimpíadas, a atiradora se mostrou bastante séria, sem esboçar emoções e 100% focada na competição.

Em outro momento resgatado pela nova legião de fãs de Yeji, eles relembraram que a atleta possui um recorde mundial, conquistado em maio deste ano pelo desempenho no campeonato de 25m. Assim como na competição olímpica, ela também manteve seu "face card", exibindo o semblante "boladão" que impressionou a web.

"Um dia serei tão boladona quanto Kim Yeji", escreveu uma usuária do X. "A atiradora coreana ganhou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos. Agora queremos vê-la em um filme de ação com uma assassina sanguinária", brincou a outra. "

O clipe do recorde mundial é ainda mais longo... É maluco que tenham cortado a melhor parte nos noticiários", relatou um internauta coreano, que resgatou o momento em que Yeji bateu o recorde.

세계신기록 클립 더 길게 따옴,, 뉴스에서 짤렸던 뒷부분이 더 미침... pic.twitter.com/Gn2nyIMnMF — 밤톨러 (@bamtolerate) July 29, 2024

Mesmo que seja "posturada" em campo, um detalhe fofo sobre a atleta chamou a atenção dos fãs, já que Yeji usou um brinquedo infantil de elefante como amuleto da sorte nas Olimpíadas. O bichinho faz parte da coleção de pelúcias da filha dela, o que deixou a atleta ainda mais maneira aos admiradores.

Estava no meu hiperfoco de Kim Yeji e descobri que o vídeo viralizado nem é das olimpíadas, ela quebrou o recorde numa copa do mundo de tiro esportivo. Em compensação, em Paris ela levou prata usando o bichinho de pelúcia da filha MOTHER IS MOTHERING pic.twitter.com/oCx2deGsjj — roma all'assassina (@putsromaa) July 31, 2024

Quem é Yeji Kim

Nascida em 4 de setembro de 1992 na Coreia do Sul, Yeji, de 31 anos, tam grandes conquistas no currículo. Ela é dona de uma medalha olímpica de prata, além do recorde mundial na prova de 10m. Yeji ainda disputará a fase de tiro nos 25m no dia 2 de agosto, nas Olimpíadas.

Apesar da quantidade de fãs nas redes sociais, o perfil oficial de Yeji segue desconhecido pelos internauats, dando a entender que a atleta prefere se manter discreta sobre a vida pessoal. Atualmente, ela vive em Danyang, provícia sul-coreana.