Saiba por que o show de Lady Gaga na abertura das Olimpíadas foi gravado

A cantora Lady Gaga foi uma das atrações da abertura olímpica de Paris, na última sexta-feira, 26, mas o fato de ter entregue uma performance pré-gravada não passou despercebida pelo público. Depois de muita repercussão nas redes sociais, o Comitê Olímpico Internacional (COI) explicou por que o show não aconteceu ao vivo.

A apresentação foi gravada uma hora mais cedo, em uma escadaria às margens do Rio Sena. Na companhia de um grupo de dançarinos, a cantora americana interpretou, em francês, "Mon truc en plumes". Uma homenagem a arte do cancã e a cantora Zizi Jeanmarie.

"Como havia previsão de chuva, quisemos garantir a apresentação realizada na majestosa escadaria gravando a performance da sublime Lady Gaga uma hora antes do início da cerimônia. Era uma questão de garantir que o mundo poderia saborear este momento eletrizante, além de homenagear a canção francesa", explicou, em tradução livre, o Comitê Olímpico Internacional, ao portal O Globo.

A apresentação foi transmitida como uma performace ao vivo pelas emissoras e streaming. Contudo, as pessoas que estavam à margem do Rio Sena também assistiram Gaga por telões: "Não acreditem na televisão. Mais uma vez, ela não veio", escreveu um brasileiro que está em Paris.

Nas redes sociais, a cantora fez uma publicação sobre o evento. "Merci beaucoup, Olympics ('Muito obrigada, Olimpíadas', em português)", escreveu a artista no Instagram. Apesar de ter sido muito elogiada pelos fãs e espectadores da abertura, uma série de comentários relembraram que se tratava de uma performance pré-gravada.

Além de Lady Gaga, Céline Dion também fez uma breve aparição no evento, emocionando o público. Nos momentos finais do evento, a artista, que estava afastada dos palcos em decorrência de uma doença autoimune, surpreendeu com a performance de L'Hymme à l'amour.

