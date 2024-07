Brasileiros brincam em publicação de Lady Gaga sobre Olimpíadas: 'Gravou e vazou'

Após dar um show na abertura olímpica, Lady Gaga agradeceu o convite e ganhou uma enxurrada de comentários brasileiros sobre a performance pré-gravada

Lady Gaga foi uma das atrações da abertura olímpica de Paris, nesta sexta-feira (26), e usou o Instagram para agradecer pelo convite. Ainda que tenha impressionado com a potêncial vocal, o fato de ter entregue uma performance pré-gravada não passou despercebida pelo público, em especial, pelos brasileiros que encheram a publicação de Gaga com comentários debochados.

"Merci beaucoup, Olympics ('Muito obrigada, Olimpíadas', em português)", escreveu a artista na legenda da publicação. Apesar de ter sido muito elogiada pelos fãs e espectadores da abertura, uma série de comentários relembraram que se tratava de uma performance pré-gravada.

"A senhora fez bem de não cantar lá na frente... Poderia gripar", brincou um brasileiro, referindo-se à chuva que caiu sobra Paris durante a cerimônia. "Mulher, por que tu não fez ao vivo", questionou o outro. "A mami gravou e vazou", comentou uma usuária do X. "Assim não tenho como te defender, mamãe, mas ainda te amo", escreveu um fã da artista.

Mais cedo, a apresentação foi transmitida como uma performace ao vivo pelas emissoras e streaming, no entanto, pessoa que estavam à margem do Rio Sena também assistiram Gaga por telões: "Não acreditem na televisão. Mais uma vez, ela não veio", escreveu um brasileiro que está em Paris.

Além de Lady Gaga, Céline Dion também fez uma breve aparição no evento, emocionando o público. Nos momentos finais do evento, a artista, que estava afastada dos palcos em decorrência de uma doença autoimune, surpreendeu com a performance de L'Hymme à l'amour.

Bailarino de Gaga cai durante gravação e internautas questionam falta de edição

Durante a apresentação de Lady Gaga, um dos bailarinos de sua equipe foi traído pelo próprio sapato e escorregou, caindo no chão. Pouco tempo depois, internautas comentaram o ocorrido e se questionaram o motivo de não terem removido a cena, já que o show se tratava de uma gravação:

"A performance foi PRÉ-GRAVADA e mesmo assim não cortaram o tombo do dançarino? Isso é um absurdo, bicho", escreveu uma usuária do X, indignada com o acontecimento.