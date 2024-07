Quem é o 'gato do guarda-chuva'? Assistente rouba a cena nas Olimpíadas

Durante a cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris 2024, um homem viralizou após segurar um guarda-chuva protegendo personalidades

Durante a cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris 2024, na última sexta-feira, 26, um homem viralizou após segurar um guarda-chuva protegendo personalidades enquanto elas discursavam. Nas redes sociais, ele foi chamado de "gato do guarda-chuva". E, após o evento, os internautas se dedicaram a descobrir a identidade dele.

Trata-se do dinarmaquês Daniel Elmstrom, que é alpinista e também trabalha como barista em Paris. Ele é formado em finanças pelo Aarhus Business College, Elmstrom nasceu em Aarhus, na Dinamarca, e atualmente mora na França, conforme suas redes sociais. Ele tem cerca de 11 mil seguidores e costuma compartilhar momentos de sua rotina.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por CARAS (@carasbrasil)

Quanto custa uma medalha nas Olimpíadas 2024? Veja quanto o Brasil paga

Com as recentes conquistas dos brasileiros nas Olimpíadas de Paris, a dúvida que surge é sobre o valor da premiação para os medalhistas. Além de variar conforme a colocação no pódio, os valores são ajustados de acordo com a modalidade: individuais, em grupos (de dois a seis atletas) e coletivas (sete ou mais esportistas).

Para as modalidades individuais, a premiação é de R$ 350 mil para o ouro, R$ 210 mil para a prata e R$ 140 mil para o bronze. Esses valores representam um aumento de 40% em comparação com Tóquio 2020, quando o ouro recebia R$ 250 mil.

Já na categoria em grupo, de dois a sete atletas, o ouro vale R$ 700 mil, prata R$ 420 mil e bronze R$ 280 mil. Os esportitas da modalidade coletivam levam para casa R$ 1,05 milhão para o ouro, R$ 630 mil para a prata e R$ 420 mil no bronze. As informações foram divulgadas pelo Comitê Olímpico Brasileiro.

Além dos prêmios oferecidos pelos comitês olímpicos e federações internacionais, os atletas também ganham bônus adicionais, que dependem do país e dos patrocinadores envolvidos. Já o Comitê Olímpico Internacional (COI) não oferece prêmios em dinheiro e carrega essa tradição há 128 anos.