Sabrina Sato abre o jogo sobre planos de aumentar a família

Sabrina Sato, que sofreu um aborto espontâneo recentemente, abriu o jogo sobre os seus planos de aumentar a família em breve

Recentemente, Sabrina Sato viveu um momento delicado ao sofrer um aborto espontâneo na 11ª semana de gestação. A apresentadora esperava um filho do noivo Nicolas Prattes. Ela já é mãe de Zoe, de cinco anos, fruto do seu relacionamento com Duda Nagle.

Em um entrevista para a coluna de Ancelmo Gois, do jornal O Globo, a famosa não descartou a possibilidade de dar um irmãozinho para a primogênita.

"Na minha vida pessoal, eu desejo ver minha família crescer. Eu estou muito feliz. Eu e o Nicolas estamos em um momento maravilhoso, queremos viajar, curtir mais juntos, viver momentos importantes ao lado da Zoe. É uma fase de muita realização e amor", disse ela.

Sabrina também afirmou que seu otimismo tem ajudado a superar a perda do bebê. "Eu sou uma pessoa muito positiva, e às vezes até demais. Mas acho que isso sempre me ajudou e ajuda todo mundo que está em volta também".

Por fim, a famosa contou que pretende focar na preparação para o Carnaval. Sabrina Sato desfila pela Gaviões da Fiel, em São Paulo, e pela Vila Isabel, no Rio de Janeiro. "Espero que 2025 já comece realizando alguns sonhos. Quero muito. E depois já vem o Carnaval da Sabrina. Os ensaios já começaram e agora vou mergulhar de cabeça", afirmou.

Momento de carinho

Alerta fofura! Na sexta-feira, 15, o ator Nicolas Prattes protagonizou um momento carinhoso na companhia de Zoe nas redes sociais. Fruto do antigo relacionamento de Sabrina Sato e Duda Nagle, a pequena participou de uma videochamada com o intérprete de Rudá, na novela Mania de Você.

Durante a conversa, os dois fizeram um coração com as mãos, evidenciando o carinho que um tem pelo outro. Nos Stories do Instagram, Sabrina escolheu a música "Tá escrito", de Caetano Veloso, para agraciar o momento.

Ainda falando sobre a pequena, mais cedo, a mamãe coruja Sabrina Sato compartilhou com os seguidores um um desenho que Zoe está criando para a sua própria festa de aniversário. "Zoe acordou cedo hoje e está desenhando o vestido do aniversário dela.", explicou a apresentadora.

