Sabrina Sato esbanja amor próprio em vídeo de lingerie: 'Me curtindo'

A apresentadora Sabrina Sato compartilhou nas redes sociais um vídeo em que aparece de lingerie e esbanjou amor próprio na ocasião

Em suas redes sociais, Sabrina Sato sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 31 milhões de seguidores. Nesta terça-feira, 6, a apresentadora publicou um vídeo que deixou seus fãs boquiabertos.

Na vídeo, publicado no Instagram, a famosa aparece em seu quarto apenas de lingerie e faz diversas poses, caras e bocas na frente da câmera. "Me curtindo em casa", escreveu ela na legenda.

Rapidamente, a publicação recebeu milhares de curtidas e comentários elogiando a beleza da musa. "Que mulher", escreveu uma internauta. "Com esse corpão, até calçola da vovó ia ficar perfeito", brincou outra. "Deusa e poderosa", elogiou mais uma.

Perrengue

Nesta terça-feira, 6, Sabrina Sato divertiu os seguidores nas redes sociais! Em viagem ao Japão para gravar a nova temporada do Essa Eu Quero Ver, ela compartilhou um perrengue que enfrentou durante uma visita ao templo Tōdai-ji, na cidade de Nara, arrancando risadas dos internautas.

Uma das curiosidades que cercam o templo é um pequeno buraco em uma das colunas do prédio, com o tamanho exato de uma das narinas do Grande Buda. Diz-se que quem conseguir passar por ele alcançará o Nirvana, mas por ter um espaço reduzido, é mais comum que crianças tentem entrar. Mas a apresentadora decidiu se arriscar e enfrentou dificuldades ao passar pelo buraco.

"A gente está aqui no templo Todaiji. Aqui é um buraco que é o tamanho do buraco do nariz do Buda. quando a pessoa passa nesse buraco, ela tem muita sorte. Vou passar para ter mais sorte", disse Sabrina, que acabou ficando entalada. "A minha bunda não passa, me puxa", pediu ela, recebendo ajuda da equipe.

Mesmo com dificuldades, ela conseguiu passar pelo espaço. "Parece que eu nasci", disse ela, aos risos. Nos comentários do vídeo, os internautas se divertiram com o episódio. "Cara, só você", brincou um deles. "Eu estou chorando de rir", comentou outro. "Você merece toda a sorte do mundo", declarou mais um.