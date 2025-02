Rosane Svartman, autora de Dona de Mim, lamenta incêndio nos estúdios Globo

Rosane Svartman, autora da novela Dona de Mim, que deve estrear em breve, lamentou os incêndios que aconteceram nos estúdios Globo

Na última terça-feira, 18, um incêndio, ainda de causa desconhecida, atingiu os estúdios Globo. As chamas destruíram parte do cenário de Dona de Mim, próxima novela das 19h, Êta Mundo Melhor, próxima novela das 18h, e do humorístico Tô De Graça, do Multishow.

Rosane Svartman, autora de Dona de Mim, lamentou profundamente o ocorrido. "Sobre o incêndio, em um dia bem difícil, seguimos e reconstruímos", disse ela. A equipe responsável já está trabalhando para recuperar o material perdido.

De acordo com as últimas informações noticiadas pela emissora, três brigadistas ficaram feridos ao tentar conter as chamas e foram levados ao hospital. Até o momento, a Rede Globo não emitiu um novo boletim sobre o ocorrido.

Participantes do BBB suspeitaram do caso

Na última terça-feira, 18, um incêndio atingiu a cidade cenográfica da TV Globo no Rio de Janeiro, gerando uma mobilização rápida nos estúdios. A emissora tentou evitar que os participantes do BBB 25 notassem o ocorrido, mas alguns dos brothers foram atentos à movimentação.

O fogo se espalhou pelo MG4, um complexo de três novos estúdios da Globo, exigindo uma evacuação imediata do local. Na área externa da casa mais vigiada do Brasil, Maike Cruz rapidamente notou a presença de um helicóptero sobrevoando a área.

“Você viu o helicóptero?”, questionou. “Vi”, respondeu João Gabriel.

Ao serem questionados por Renata, um dos gêmeos explicou o que houve. “É que tinha um helicóptero rodando aí, né? Nós olhando esse trem. Um helicóptero preto rodando e, quando foi do nada, apareceu um helicóptero do Corpo de Bombeiros com os ‘trens’ de jato de água”.

“De água? Vixe! É por isso que tamparam aqui”, analisou a sister, que ligou os pontos. “Mas eles abriram aqui e deu para ver”, completou João Gabriel. “Mas o que você acha que foi?”, questionou Eva. "Deve ter sido algum incêndio”, respondeu a ex-dupla da bailarina.

“É, estava saindo maior fumaça. É na mata mesmo, é muito seco, não é, velho?”, analisou Maike.

