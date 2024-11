Simaria canta hits da dupla com a irmã, Simone, na casa de Carlinhos Maia

Afastada da carreira musical desde 2022, Simaria cantou sucessos da dupla com a irmã, Simone Mendes, durante festa na casa do influenciador

Simaria Mendes(42) surpreendeu os fãs e internautas ao aparecer cantando sucessos que fez com a irmã, Simone Mendes(40), durante uma festa na casa do influenciador Carlinhos Maia(33). A cantora está afastada da carreira musical desde 2022, quando as sertanejas anunciaram o fim da dupla.

A artista musical deu uma pequena amostra de seu talento durante o evento. Simaria cantou alguns hits como Quando o Mel é Bom (2015) e Mentira Estampada na Cara (2015) , sucessos da dupla de coleguinhas —como as irmãs costumavam se chamar.

A apresentação aconteceu em um formato simples, apenas com voz e violão. Os registros ganharam grande repercussão por parte dos fãs, que se alegraram ao ver a artista cantando novamente, já que ela está longe da carreira desde setembro de 2022.

A festa também deu o que falar nas redes sociais já que Carlinhos Maia arrumou confusão com o cunhado, Babal Guimarães(32). Em determinado momento, o influenciador chegou a pedir para que o irmão de seu marido, Lucas Guimarães(28), se retirasse da festa.

SIMARIA DE VOLTA AOS PALCOS?

Desde o fim da dupla Simone e Simaria, a cantora sertaneja se manteve distante das apresentações. No entanto, em julho deste ano, ela e sua irmã surpreenderam os fãs ao surgirem juntas durante o evento Único, da dupla Jorgee Mateus, em Goiânia, e cantarem o sucesso Meu Violão e o Nosso Cachorro.

Além disso, Simaria também subiu ao palco do evento Numanice, da cantora Ludmilla(29), no início do mês de novembro. Apesar das aparições, a assessoria da artista já assegurou, com exclusividade à CARAS Brasil, que ela não pretende retornar ao trabalho no momento.

