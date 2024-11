Sthefany Brito revela como está sua libido após nascimento do filho

Após dois meses do nascimento de seu segundo filho, Sthefany Brito revela como está seu desejo em relação ao marido; veja

A atriz Sthefany Brito está vivendo o pós-parto pela segunda vez. Após conhecer a maternidade com Enrico, de 4 anos, agora, a famosa está revivendo alguns momentos com Vicenzo, seu caçulinha de dois meses de vida.

Em sua rede social, a irmã de Kayky Brito abriu uma caixinha de perguntas e respondeu a algumas dúvidas das seguidoras. Uma delas foi sobre como anda a libido da artista pós-parto. "Como está sendo pra namorar no pós-parto? Tenho bebê de dois meses também e está zero libido", compartilharam.

Sincera, Sthefany Brito então contou como está seu desejo sexual. "Namorar? Libido? O que é isso?", brincou ao colocar várias carinhas para falar sobre a situação que está enfrentando após a chegada do bebê com nova rotina e amamentação exclusiva.

Ainda em seus stories, a atriz, que é casada com o empresário Igor Raschkovsky, se surpreendeu ao receber um pedido inusitado. Além de dúvidas, uma pessoa pediu para ver a sola do pé dela.

Sthefany Brito rebate crítica sobre mesversário do filho

A atriz Sthefany Brito comemorou os dois meses de seu filho caçula Vicenzo com uma festinha em sua casa no Rio de Janeiro. Em sua rede social, ela postou fotos da comemoração com tema escolhido pelo primogênito, Enrico, de 4 anos.

Novamente, a famosa deixou o mais velho escolher o personagem para o mesversário do irmão e falou sobre isso ao postar os registros da comemoração especial. "Ontem foi dia de comemorar 2 meses do nosso tutuco e o super herói desse mês escolhido pelo irmão mais velho foi WOLVERINE", comentou na segunda-feira, 11.

Nos comentários, uma pessoa criticou Sthefany Brito por deixar o mais velho escolher o tema da festinha de Vicenzo. "Você fez a festa para o Enrico e não para o Vicenzo, ensina a criança a dividir e não ser egocêntrica achando que o mundo só gira em torno dela!", opinou a pessoa, que ainda sugeriu que o tema de super-herói é agressivo e deveria ser outro. Veja mais aqui!

