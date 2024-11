Quem é a influencer que pagou R$ 1 milhão por encontro com David Beckham?

Conheça Tati Barbieri, a influencer brasileira que arrematou um jantar com David Beckham por valor milionário no leilão de Ronaldo Fenômeno

O leilão do ex-jogador de futebol Ronaldo Fenômenoarrecadou cerca de R$ 10 milhões para a Fundação Fenômenos. E uma parte deste dinheiro saiu do bolso da influenciadora digital e musa do Salgueiro Tati Barbieri. Isso porque ela arrematou um encontro com o ex-jogador de futebol David Beckham pelo valor de R$ 1,1 milhão. Saiba mais sobre quem é ela:

No evento de gala, Tati e seu marido, Roman Shakal, arremataram o lote que tinha um tour pelo centro de treinamento e estádio de um jogo do Inter Miami no Lockhart Stadium e um encontro privado com David Beckham. Para ir ao leilão, ela usou um vestido de R$ 21 mil com 6 mil cristais.

"O Roman é muito fã de UFC e estava de olho no lote do jantar com o lutador de Charles 'do Bronx', mas como já tínhamos arrematado a luta dele no leilão do Neymar, dessa vez a escolha foi minha. E tinha que ser a “experiência com David Beckham em Miami”, que arrematamos por um milhão e cem mil reais. Foi o maior lance da noite e estou muito empolgada para conhecer de pertinho esse ídolo do futebol mundial. Sou muito fã dele e da esposa dela, a estilista Victoria Beckham. Estou torcendo para ela também estar presente nesse encontro", disse ela à CARAS.

A influencer tem 34 anos e é natural de Santa Catarina. Ela já trabalhou no programa de João Kléber na RedeTV e participou do concurso Bela da Copa do Mundo 2022.

Ela se casou com o empresário russo Roman Shakal em setembro de 2023 em uma cerimônia luxuosa na Itália, que custou cerca de R$ 32 milhões. Entre os convidados, ela contou com a presença de Deborah Secco e ainda teve show de Alok na festa. Os dois se conheceram nos Estados Unidos. Ele é empresário na área da saúde e estética. “As coisas têm o tempo certo de acontecer, e nosso encontro, sem dúvida, foi algo que estava escrito e que aconteceu no momento certo. Nosso casamento é o momento de celebrar com todos os nossos familiares e amigos esse encontro lindo, maravilhoso e que preenche nossa vida de uma maneira muito bonita”, avaliou a noiva em entrevista na revista CARAS.

Barbieri também é mãe de Sthefany, de 19 anos, e Vitta, de 7 anos, fruto de relacionamento anterior. Ela é musa do Salgueiro desde 2023 e é madrinha da comissão de frente da escola de samba.

