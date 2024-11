Bianca Bin revela se planeja ter filhos com o marido, Sergio Guizé: 'Agenda lotada'

Dona de personagens marcantes, Bianca Bin também recorda como começou a namorar com o artista após conhecê-lo nos bastidores da Globo

Rosto conhecido de diversas tramas da Globo, Bianca Bin(34) recebe muitas perguntas sobre os planos para ter filhos com o ator Sergio Guizé(44). Os dois estão juntos há sete anos e são casados desde 2022, porém, ainda não têm herdeiros.

"Está nos nossos planos, mas não no futuro próximo porque ano que vem estamos com a agenda lotada de trabalho, mas num futuro breve, espero eu, estou com 34 anos, é um desejo dos dois, sim", conta Bianca Bin , em entrevista ao portal Gshow.

Ela e o ator se conheceram em 2016, nos bastidores da novela Êta Mundo Bom!, que tem previsão para ganhar uma sequência no ano que vem. Os artistas começaram a namorar em 2017 e, no ano seguinte, compraram uma casa no interior juntos.

A oficialização da relação veio apenas em 2022, com um casamento íntimo apenas para alguns familiares e amigos. A atriz assegura que, tanto ela quanto o marido, são mais introvertidos e, por isso, não costumam sair tanto e preferem ser discretos quanto à vida pessoal.

Apesar disso, Bianca Bin diz que aprendeu a lidar com a intromissão da internet e até mesmo com boatos que surgem sobre sua vida pessoal. Ela afirma que entende que as fake news sempre vão existir e aproveita para desmentir uma sobre seu casamento.

"[Disseram] que a gente tinha casado em 2018 na Amazônia, pelados, com uma cerimônia em tupi-guarani. A gente nunca pisou na Amazônia", explica a atriz. "O importante é saber quem a gente é, ser leal, honrar nosso caráter com a gente mesmo. Falar os outros sempre vão falar."

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE BIANCA BIN EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: