Sabrina Sato fala sobre rotina matinal com Zoe: 'Caronas inchadas'

Com várias fotos ao lado de Zoe, Sabrina Sato fala como funciona a rotina matinal delas e enaltece sobre cada dia ser único com a filha

A apresentadora Sabrina Sato encantou nesta sexta-feira, 22, ao fazer um álbum em sua rede social com uma série de fotos ao lado de sua filha com Duda Nagle, a pequena Zoe, de 5 anos. Com os registros, ela falou como funciona a rotina das manhãs delas.

Nos cliques, bem parecidos, elas apareceram ainda com carinha de sono e a ex-BBB comentou sobre cada dia ser único. A noiva do ator Nicolas Prattes ainda falou tomarem café juntas antes de levar a herdeira para o colégio.

"Arrasta pro lado pra ver um compilado de carinhas e caronas inchadas de quem acorda cedinho todos os dias. As fotos são parecidas, mas diferentes… Porque cada dia é único! A maioria delas são no caminho para escola, depois de tomar café juntinhas e conversar bastante. Colecionar momentos como esses com minha filha é uma das coisas que me faz mais feliz na vida!", contou a famosa.

É bom lembrar que Sabrina Sato deseja aumentar sua família com Nicolas Prattes. No último mês, ela revelou que estava grávida do ator, mas, semanas depois, a artista acabou perdendo o bebê.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)

Nicolas Prattes já tinha contado como descobriu a gravidez de Sabrina Sato

Sabrina Sato pensou em uma maneira especial para contar ao noivo, Nicolas Prattes, que ele seria papai. Em entrevista ao jornal O Globo, o ator contou que foi surpreendido por um presente do qual jamais vai se esquecer.

"Era uma caixinha, e quando abri, vi os sapatinhos. Foi tão mágico. É como se a vida estivesse começando agora", disse o artista, acrescentando que a gestação foi planejada e que a apresentadora estava grávida de aproximadamente 12 semanas.

Nicolas ainda falou que entende a paternidade como missão de vida, enfatizando seu instinto protetor, herança do pai, Felipe, e do padrasto, Edson. “Meu pai é o melhor do mundo. Mas é um cara sem rede social, que gosta de ir para o meio do mato no fim de semana, avesso a holofotes. O Edson casou com minha mãe quando eu tinha 6 anos, e sempre me amou como filho. Os dois são muito amigos meus”, destacou.

Ele também contou que ficou feliz com a reação do público diante da novidade. “Fiquei feliz porque recebemos tanto carinho... No dia seguinte, acordamos com muitas flores em casa”, lembrou o ator.

A gravidez de Sabrina foi anunciada no dia 16 de outubro pelos colunistas Gabriel Perline, da Contigo!, e Leo Dias. Logo em seguida, a equipe da apresentadora confirmou a novidade em um comunicado à imprensa.

Leia também:Duda Nagle revela como contou à filha sobre o divórcio com Sabrina Sato: ‘Erro’