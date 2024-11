Grazi Massafera: Saiba quem é o ator bonitão que curte as férias com a atriz

A atriz Grazi Massafera curte suas férias no Jalapão na companhia da filha, da sobrinha e de um ator bonitão. Saiba quem é

A atriz Grazi Massafera está de férias no Jalapão, Tocantins, e uma das companhias dela chamou a atenção. Em fotos nas redes sociais, ela surgiu ao lado do ator bonitão João Villa. Saiba mais sobre quem é ele!

Grazi viajou com a filha, Sofia, de 12 anos, a sobrinha Gabrielle e com João Villa, de 31 anos. Os atores se tornaram amigos quando atuaram na novela Dona Beja, do streaming Max.

Ele já atuou nas novelas Pega Pega, da Globo, e Reis, da Record, e também na série Amor da Minha Vida. Ele é apaixonado pela natureza, disse o Jornal Extra.

Nas redes sociais, João Villa costuma compartilhar ensaios fotográficos para mostrar sua beleza impecável, bastidores de seus trabalhos e também encontros com os amigos.

Veja o post com as fotos da viagem:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por João Villa (@joaohvilla)

Boa forma

Recentemente, Grazi Massafera surpreendeu seus seguidores ao exibir os músculos definidos após um treino na academia. Nos stories do Instagram, ela mostrou o resultado de sua malhação intensa, e revelou que está com foco total no fortalecimento das pernas, que apareceram super torneadas no registro.

“Li um artigo sobre fortalecer as pernas principalmente depois dos 40. Perna forte, mente forte. Estou levando bem a sério! Risos”, Massafera comentou sobre o fortalecimento dos músculos e a importância de manter uma rotina de treinos após completar 40 anos. Vale lembrar que a artista revelou que precisou pegar leve na academia nos últimos meses. Veja a foto compartilhada!

Em outro momento, a artista deixou os seguidores das redes sociais chocados ao compartilhar algumas fotos praticando yoga. "Voltamos!!! A rotina de trabalho estava muito intensa, com 16 horas por dia e mais estudos em casa. Tivemos que dar uma pausa nas práticas, pois realmente não havia tempo. Eram para ser 4 meses que se tornaram 8. Coisas da vida! O importante é que estamos de volta! A rotina que me faz muito bem".

Leia também: Grazi Massafera passa perrengue com seus cachorros