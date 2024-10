Rodrigo Faro mostra cuidado com a filha em meio a internação de Vera Viel

Enquanto Vera Viel permanece internada, o apresentador Rodrigo Faro compartilhou que assumiu, temporariamente, alguns dos cuidados com a filha

Enquanto a modelo Vera Viel permanece internada para se recuperar da cirurgia que realizou para retirada de um Sarcoma Sinovial, tumor raro e maligno que estava localizado na coxa esquerda, o apresentador Rodrigo Faro compartilhou que assumiu, temporariamente, alguns dos cuidados com as filhas.

Em uma publicação nos stories do Instagram, o apresentador compartilhou um vídeo em que aparece secando o cabelo de Helena, a filha caçula do casal, que tem 11 anos. "Mamãe não está em casa, papai cuida", escreveu ele na legenda. Vera e Rodrigo também são pais de Clara, de 19 anos, e Maria, de 16 anos.

Rodrigo Faro mostra cuidado com a filha (Reprodução/Instagram)

O diagnóstico de câncer de Vera Viel

Na noite de sexta-feira, 4, Rodrigo Faro compartilhou em sua conta no Instagram um vídeo em que apareceu ao lado de Vera Viel, que está no hospital. E ela explicou que descobriu um nódulo na perna e aguardava os resultados dos exames para saber do que se tratava.

Já na última quinta-feira, 10, Vera contou para os fãs o resultado dos exames que realizou recentemente após encontrar um nódulo em sua coxa. Ela revelou que foi diagnosticada com um tumor raro chamado Sarcoma Sinovial.

Após o diagnóstico, Vera passou por uma cirurgia para remover o tumor. Nesta terça-feira, 15, Vera Viel usou as redes sociais para refletir sobre seu processo de recuperação. "Continuo internada e cada dia mais confiante na minha recuperação! Depois de uma cirurgia de 8 hs na última sexta feira (11/10), onde retirei um Sarcoma Sinovial da minha coxa esquerda, eu quero que todos saibam que a FÉ cura", iniciou.

Na sequência, Vera compartilhou como foi o processo de descoberta do tumor. "Deus foi tão perfeito e misericordioso que tudo se encaminhou para que eu descobrisse. Comecei a fazer aulas de muay thai, há um mês atrás e senti um nódulo na minha perna. Achei que tinha me machucado fazendo essas aulas, porém o que não sabia, é que o tumor já estava lá e um hematoma havia se formado nele, fazendo com que eu sentisse dor".