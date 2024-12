Rodrigo Faro presenteia funcionária com apartamento

O apresentador Rodrigo Faro fez uma boa ação e resolveu presentear uma funcionária que trabalha com ele há 14 anos com um apartamento

Em suas redes sociais, Rodrigo Faro sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 29 milhões de seguidores.

Nesta segunda-feira, 23, o apresentador repostou alguns vídeos em seu Instagram Stories em que conta que presenteou sua funcionária com um apartamento.

"Ele me deu um apartamento, realizou o sonho da minha vida. O sonho da minha vida era ter minha casa e ele me deu de presente", disse a moça, que trabalha com o famoso há 14 anos.

Rodrigo ainda afirmou que sempre ajuda quem precisa. "Deus dá muito mais do que a gente merece, então a gente precisa compartilhar. Eu tenho muito mais do que eu mereço, então o que eu puder fazer para ajudar eu vou fazer".

A funcionária chegou a ficar com lágrimas nos olhos ao relembrar o momento especial. "Chorei uma semana. Ele ainda foi escolher o apartamento comigo e com meu esposo. Ele falou 'esse não, você merece coisa melhor'", contou.

Recuperação

Na manhã desta segunda-feira, 23, Rodrigo Faro comemorou mais uma vez a recuperação de sua esposa, Vera Viel com vídeo repleto de gratidão. A influenciadora passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor na coxa esquerda em outubro e continua seu tratamento por radioterapia.

"A Vera já está saltando com a perna operada…para Deus nada é impossível," escreveu o apresentador, cheio de orgulho.

Na última sexta-feira, 20, a modelo atualizou os seguidores sobre seu estado de saúde. Faltando apenas duas sessões do tratamento, ela celebrou ter vencido mais uma etapa e contou que vai precisar de um acompanhamento médico.

"Acabei de fazer 31 de 33 sessões de radioterapia, conversei com os médicos e me emocionei muito. Está terminando. Depois, farei exames de três em três meses no próximo ano. Deus, eu creio no meu milagre", escreveu Vera.

