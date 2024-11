Rezende rompe o silêncio sobre rumores de processo contra Virginia Fonseca

O influencer Rezende coloca ponto final em rumores envolvendo seu antigo relacionamento com Virginia Fonseca e nega processo

O influenciador digital Rezende decidiu se pronunciar sobre os rumores de que teria processado a ex-namorada, a influencer Virginia Fonseca, quando eles se separaram. O boato voltou a circular nesta semana após uma entrevista do influencer Felca. Porém, Rezende negou e colocou um ponto final no assunto.

Por meio dos stories do Instagram, ele explicou que o processo que aconteceu foi algo relacionado com os negócios que eles tinham juntos e envolvia uma multa. "Saiu em alguns lugares que teria rolado um processo por causa de um término de relacionamento. E não, isso não é verdade. O que aconteceu foi: a Virginia decidiu sair antes da empresa do que tinha o contrato. E é normal isso acontece e é normal também, num contrato artístico - não sei o quanto vocês conhecem de contrato artístico, mas pensa em um contrato de aluguel, se você sai antes, tem uma multa. A multa é baseada em investimento da empresa, projetos fechados, projetos futuros… Nem lembro direito porque faz tanto tempo… Mas foi isso que aconteceu. Ela definiu, foi acordado e pronto. Eu não entendo porque, depois de cinco ou seis anos, continuam batendo nessa tecla, na mesma página. Faz muito tempo”, disse ele.

Além disso, Rezende pediu para que as pessoas parem de relacionar o seu nome com outras pessoas famosas. "Parem de ficar fazendo associações, associando pessoas, criando histórias para dar intriga. Não tem intriga, não tem treta, não tem rancor, não tem nada, tem tempo. Já passou muito tempo. Sei lá, deixa disso, já foi, está tudo resolvido”, disse ele.

Sucesso na internet

Com mais de 31 milhões de inscritos em seu canal do YouTube, Pedro Afonso Rezende, mais conhecido apenas como Rezende, precisou aprender a se adaptar na internet ao longo dos anos. No ramo desde 2011, o influenciador divide seu tempo com sua própria agência e outros empreendimentos pelo Brasil, além da internet.

"Hoje a qualidade é mais importante do que a quantidade. Tem vídeos que gastamos uma fortuna para fazer", afirma o empresário, em entrevista à CARAS Brasil. Rezende diz que busca sempre inovar em seus conteúdos, misturando tendências da internet com particularidades do seu canal. Além do trabalho nas plataformas digitais, ele também resolveu investir em empreendimentos.

Para ele, seu maior sucesso é a agência de influenciadores. "Foi a primeira empresa que eu criei e é a que tem mais sucesso. É uma responsabilidade grande, mas desejo levar para a minha vida toda", conta ele.