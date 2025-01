Renato Aragão iniciará a celebração dos 90 anos em missa no Cristo Redentor

O humorista Renato Aragão revela a programação de aniversário, que inicia neste domingo, 12, e conta segredo para a longevidade

O ator e humorista Renato Aragão irá completar 90 anos nesta segunda-feira, 13, mas as comemorações de seu aniversário já iniciam neste domingo, 12, no Rio de Janeiro. O veterano, que deseja celebrar a data com emoção, brindes e aconchego familiar, compartilha a programação do festejo e revela seus segredos para a longevidade.

Programação de aniversário

Para começar as comemorações do aniversário de 90 anos, Renato Aragão participará de uma missa de ação de graças no Cristo Redentor, ponto turístico da cidade carioca, neste domingo, 12. Na ocasião, haverá apenas a presença de familiares e alguns amigos, que depois seguirão para a casa de Renato, no Rio de Janeiro, para um brunch (refeição servida entre o café da manhã e o almoço e costuma substituir ambas refeições).

Segredo da longevidade

Cheio de disposição e bem-humorado, o eterno Didi revela o seu segredo de vitalidade: "Beber muita água, estar sempre feliz com os amigos e fazer ginástica", disse em entrevista ao gshow.

Satisfeito com sua trajetória, Renato garante que, mesmo que pudesse, não mudaria nada em sua história. Questionado sobre a sua relação com o passar do tempo, admite que encara da melhor maneira possível. "Sei que me sinto muito feliz, satisfeito e pronto para completar mais 90 anos", contou.

Renato também fala sobre a chegada de seu primeiro bisneto, que se chamará Otto e é neto do filho do humorista, Duda Aragão. "Quero ser mais bisavô, trisavô, tataravô... Todos os 'tás' ", diverte-se ele, que tem mais quatro filhos: Paulo, Juliana, Ricardo e Lívian.

Renato também será homenageado pela TV Globo. A emissora preparou um episódio especial do programa Tributo dedicado a ele. A atração está prevista para ir ao ar nesta quarta-feira, 15, após o BBB 25.

