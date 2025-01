Prestes a fazer 90 anos, Renato Aragão brinca com os bichos de estimação

O humorista Renato Aragão publica vídeo ao lado da esposa, Lilian Aragão, em meio aos preparativos para celebrar os 90 anos na próxima segunda, 13

O ator e humorista Renato Aragão e a esposa, Lilian Aragão, surgiram em um momento de diversão ao lado dos animais de estimação na casa em que vivem neste sábado, 11. Ainda no início do dia, o casal apareceu nos stories do perfil do Instagram do artista brincando com os bichinhos. Os dois estão em meio aos preparativos da celebração de aniversário de 90 anos do comediante, que acontece na próxima segunda-feira, 13.

"Animação aqui hoje com os preparativos para comemorar meus 90 anos!", ressaltou o ator no registro. Nas imagens, ele e a mulher aparecem brincando com dois cachorros e um gato da família, enquanto pessoas organizavam a decoração do aniversário.

O casal está junto desde 1991e tem uma filha, Livian Aragão, de 25 anos. Ao longo de 90 anos, o ator teve cinco filhos, além da jovem, ele é pai de Paulo, Ricardo, Renato Jr. e Juliana, fruto do relacionamento anterior dele com Marta Rangel.

Trajetória na televisão

Em julho de 2024, Renato Aragão foi homenageado no quadro Linha do Tempo, do Domingão com Huck, na Globo, e viveu momentos emocionantes no palco. Com uma trajetória de sucesso, o humorista relembrou a sua trajetória profissional, que o consolidou como um dos ícones da televisão brasileira.

Natural de Sobral, no interior do Ceará, Renato Aragão tornou-se célebre pelo personagem Didi. Iniciou a carreira na televisão nos anos 1960, ao se mudar para o Rio de Janeiro, quando apareceu no programa Vídeo Alegre, da TV Ceará. Foi neste momento em que nasceu Didi Mocó. Confira detalhes!

Leia também: Renato Aragão se emociona em sua primeira participação no Teleton