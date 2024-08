Rebeca Andrade foi prejudicada nas Olímpiadas? Vote!

Rebeca Andrade recebeu nota polêmica na final da trave nas Olímpiadas 2024

Rebeca Andrade ficou de fora do pódio na final da trave que aconteceu na manhã desta segunda-feira, 5, na Bercy Arena, em Paris, na França, após receber uma nota considerada por brasileiros e especialistas como injusta.

Rebeca Andrade foi prejudicada nas Olímpiadas? Sim

Não

A atleta fez uma série sem quedas, mas terminou com um 13.933, o que a deixou em quarto lugar. Na segunda posição, ficou a chinesa Zhou Yaqin, com 14.100. As italianas Alice D'Amato (14.366) e Manila Esposito (14.000) ficaram com a primeira e a terceira colocação, respectivamente.

Diego Hypolito, comentarista das Olimpíadas na Globo, se mostrou revoltado com a avaliação feita pelo júri, O ex-ginasta admitiu que Andrade faltou com algumas ligações que renderiam bonificações, mas que mesmo assim a nota não retratou o que ela apresentou.

"Vou até falar muito o que eu penso. Porque, assim, a série da Rebeca... Ela teve uma... Foi a oitava a competir. A série dela era a última, que favorece demais. Ela tinha demais um pódio ali... Que ela tinha possibilidades. Ela fez uma série ali que faltaram algumas ligações. A gente vê um momento que ela fez duas ligações"

"Só que a nota foi baixa. Ela não teve um grande desequilíbrio, ao meu ver foi uma série que deveria merecer a prata. A gente sabe que é um esporte subjetivo, também decidido por pessoas subjetivas. É visível que a série foi uma série firme. Uma final olímpica, última competidora, não tem grandes falhas, entrou bem, já entrou com uma nota de classificação de 14.500, 13.933 foi totalmente injusto", explicou.

Daiane dos Santos também criticou a banca que avaliou a apresentação da ginasta brasileira, ressaltando não ter tido quedas, ao contrário de Simone Biles, dos Estados Unidos. A gigantes da ginástica obteve apenas 13.100 e ficou com a sexta colocação.

"Na classificatória, a nota de partida saiu de 6.1, hoje a nota de partida foi 5.7. Então, faltou isso. Mas, mesmo ela não tendo as bonificações, para mim, ela, no mínimo, [deveria estar] em terceiro, na frente da [Manila]Esposito. Mas é complicado, né? A gente tá do lado de cá. Os árbitros... Não adianta a gente dar nota aqui, se o que vale é o lado de lá", disse.