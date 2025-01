Rayssa Leal comemorou a chegada dos 17 anos com duas festas; saiba como

A medalhista olímpica Rayssa Leal chegou aos 17 anos com dupla comemoração que contou com festa luxuosa e celebração intimista apenas com a família

A skatista Rayssa Leal, consagrada como um dos maiores nomes do esporte da sua geração desde muito nova, chegou em uma nova fase da vida no dia 4 de janeiro, quando completou 17 anos. A data especial não passou em branco, mas as celebrações se estenderam para além do dia: a eterna fadinha comemorou o aniversário com duas festas em estilos e dias diferentes. Saiba como foram as duas comemorações.

Festa intimista

Antes de realizar uma festa luxuosa com diversos convidados no último sábado, 11, Rayssa não deixou o dia especial passar batido: a atleta ganhou uma festa em sua cidade natal no Maranhão, Imperatriz, cercada por amigos próximos e família.

A comemoração intimista e familiar, que a estrela do skate postou com carinho em suas redes sociais, não deixou nada a desejar. Além de uma mesa decorada com os típicos doces de festa e um bolo de aniversário dourado, a decoração contou com balões combinando com a paleta de cores e bandeirinhas que formavam a frase "feliz aniversário".

No ambiente descontraído, Rayssa aproveitou para usar um look casual e confortável: ela soprou as velinhas com blusa de alcinha verde listrada, jeans e uma tiara enfeitando o cabelo solto.

E teve festinha de 17 aninhos! 🥹



Festa luxuosa

O clima casual e familiar mudou completamente na segunda festa, que aconteceu no último sábado. Para a comemoração maior, que contou com muitos convidados, Rayssa escolheu a temática de balada e não economizou para fazer o evento ser marcante.

Além de um cardápio variado e uma mesa exclusiva para comida japonesa, a balada de Rayssa teve uma equipe especializada em drinks e uma apresentação especial com uma dupla de cover das personagens Brittany e Tiffany Wilson, protagonistas da comédia clássica As Branquelas (2004).

O salão feito para lembrar uma balada focou na paleta com tons de preto, prata e dourado e bombou nas redes sociais da fadinha, já que a atleta contratou profissionais para cobrir a festa e produzir conteúdos para suas redes.

