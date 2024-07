Mãe de Neymar Jr anuncia morte: ‘Dói demais saber que não verei você’

Mãe de Neymar Jr, Nadine Gonçalves comove com texto de despedida para pessoa muito importante em sua vida: ‘Você me adotou quando eu mais precisava’

Mãe de Neymar Jr, Nadine Gonçalves surpreendeu ao anunciar a morte de uma grande amiga. Em um post nas redes sociais, ela comoveu seus seguidores ao destacar a forte ligação entre elas ao longo da vida e a dor de perdê-la.

Sem revelar detalhes sobre a morte ou a identidade da amiga, Nadine apenas lamentou a morte da amiga, que ela considerava como uma mãe em sua vida. "Dói demais saber que não verei mais você, saber que não receberei mais suas mensagens, uma ligação e um abraço. Infelizmente terei que me acostumar que você não estará mais aqui para me abraçar, me acolher em seus braços, me fazer enxergar as adversidades da vida, ou somente me dizer... Minha menina, não chore! Você é linda, quero ver seu sorriso. Como dói saber que não terei mais você por perto para me acolher", disse ela.

E completou: "Me sinto privilegiada de ter sido chamada por você, de minha filha e minha menina. Você me adotou quando eu mais precisava de um colo de mãe, tínhamos uma conexão que só Deus explica... Conexão de mãe e filha. Você se foi, mais seus cuidados e sua essência ficará para sempre entre todos nós. Eu sei que o céu está em festa, que Deus preparou o melhor para te honrar, tenho certeza disso. Você é filha honrosa de Deus pai, isso você sempre foi... A filha que amava todos, que cuidava e escutava sem julgamentos, a que olhava para dentro de cada um, e sabia que ali existiam dores... Seu legado deixado foi lindo e um deles foi seu forte abraço".

Por fim, ela deixou um recado para a amiga. "Que um dia, eu possa ter a honra de te encontrar e poder sentir seu abraço novamente, poder ver seu olhar e poder dizer que te amo, e que estou aqui. Você foi uma filha escolhida por Deus, e mesmo com nossa distância, nunca deixamos de dizer uma para outra... Eu te amo! Aqui fica somente saudades, e um enorme “EU TE AMO PARA SEMPRE”. Até um dia! Que Deus cuide e guarde todos seus familiares Minha mãe e amiga", escreveu.