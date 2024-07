O jogador Neymar Jr usou seu perfil no Instagram para compartilhar um momento fofo com a filha do meio, Mavie, nesta sexta-feira, 26

O jogador Neymar Jr usou seu perfil no Instagram para compartilhar um momento fofo com a filha do meio, Mavie, nesta sexta-feira, 26. O craque está na Arábia Saudita, onde faz recuperação para voltar a jogar no Al-Hilal, na companhia da herdeira e de Bruna Biancardi.

Nos stories, ele mostrou um momento em que está jogando Counter Strike(CS) com a filha no colo e de fones. "CS só assim agora", escreveu ele na legenda da imagem com a bebê no colo. Veja o registro:

Neymar e Mavie (Reprodução/Instagram)

Bruna Biancardi expõe dificuldades de se adaptar ao fuso horário

Após uma temporada longa no Brasil, Bruna Biancardi falou, nas redes sociais, sobre das dificuldades de se adaptar ao fuso horário da Arábia Saudita. "Estou sumida porque sinceramente dessa vez o fuso horário está sendo complicado. Nunca imaginei. Dessa vez, está sendo complicado para pegar", disse ela.

A Arábia Saudita está seis horas a frente do horário de Brasília e isso afeetou também a rotina de Mavie. "No Brasil, a Mavie acorda 7h, aqui ela está acordando 11h. Ela está com o horário do Brasil e eu também. E aí o dia não rende", relatou.

Bruna Biancardi se derrete ao ver Neymar Jr brincando com Mavie

Já na última quinta-feira, 25, a influenciadora digital e modelo se derreteu ao ver o jogador de futebol levar a filha, Mavie, de apenas nove meses, para conhecer o estádio de seu clube, o Al-Hilal, durante a estadia da família na Arábia Saudita.

No Instagram, Biancardi compartilhou uma foto do craque segurando a filha deles no colo no vestiário do time. No registro, o jogador mostra para a bebê a sua foto na televisão. Na legenda, ela se derreteu com o momento em família: “O treino do papai hoje teve reforço”, escreveu ela, que ainda acrescentou um emoji de coração.

Nos stories do Instagram, Bruna também mostrou que participou do passeio e apareceu no campo ajudando a filha a dar alguns passinhos em um vídeo. Além disso, a influenciadora revelou que aproveitou a folga do jogador e curtiram a madrugada assistindo televisão após o dia com a pequena: “Day off. Nosso momentinho”, disse ela. Veja as fotos aqui!