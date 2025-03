Fabiana Justus deixa escapar segredo de enfermeira após exame com sedação: 'Pedi perdão'

A influenciadora e empresária Fabiana Justus usou as redes sociais para compartilhar um momento inusitado após realizar um procedimento com sedação

A influenciadora digital e empresária Fabiana Justus usou as redes sociais nesta terça-feira, 25, para compartilhar um momento inusitado após realizar um procedimento com sedação. Ela foi internada para passar por um exame de mielograma, que analisa a medula óssea, responsável pela produção de células sanguíneas.

Na publicação, ela contou que foi acompanhada por sua enfermeira particular, Simone Maciel. "Ela me contou uma coisa, logo antes deu entrar em sedação. Ela me contou que está com um probleminha", declarou. A enfermeira confessou que estava com hemorroidas e estava sentindo muita dor.

Após o procedimento, a enfermeira foi ver se estava tudo bem com a filha de Roberto Justus e começou a filmá-la, algo que elas costumam fazer. "Eu falo para ela: 'Fabi, conta um segredo cabeludo'. A sala cheia, enfermeiros, anestesistas, médicos. E ela solta: 'A Sil tá com hemorroidas'", recordou a enfermeira.

Em seguida, Fabiana Justus contou que se desculpou pela situação constragedora. "O que eu pedi perdão para ela não tá escrito".

Nesta segunda-feira, 24, a empresária pediu orações antes de ser submetida ao exame. "Rezem por mim! Mielograma de 1 ano. Completo 1 ano do transplante na quinta", escreveu na imagem em que aparece deitada em uma cama de hospital.

Vale lembrar que Fabiana foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda em janeiro de 2024. Em março, ela realizou o transplante de medula óssea. Em junho do mesmo ano, ela declarou que a doença estava em remissão.

Fabiana Justus celebra volta das atividades em família: "Como eu sonhei"

Recentemente, Fabiana Justus compartilhou um momento especial com seus seguidores. A empresária, filha de Roberto Justus, celebrou a oportunidade de voltar a fazer um passeio ao lado dos filhos, Luigi, e as gêmeas Chiara e Sienna. Emocionada, ela revelou que sonhava com essa experiência desde o diagnóstico de leucemia. Leia mais!

Leia também: Médico alerta sobre sintoma da infecção que atingiu Fabiana Justus: 'Atendimento médico imediato'