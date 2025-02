Rafaella Justus encanta ao comemorar o aniversário das sobrinhas: 'Amo tanto'

Rafaella Justus encantou os seguidores ao comemorar o aniversário de 6 anos de Chiara e Sienna, filhas de Fabiana Justus

Rafaella Justus encantou os seguidores das redes sociais ao comemorar o aniversário de seis anos de suas sobrinhas, as gêmeas Sienna e Chiara, filhas de Fabiana Justus e Bruno Levi D'Ancona.

A jovem compartilhou uma foto em que aparece ganhando um beijo das meninas na bochecha e escreveu uma bela mensagem para elas. "Hoje essas princesas fazem 6 anos! Surreal como o tempo voa!", disse ela no começo do texto.

A filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus seguiu falando sobre o amor pelas sobrinhas. "Amo tanto essas pitucas, e eu sou muita privilegiada por ser a "titia coruja" delas! Muita saúde, amor, felicidade e brincadeiras! Minhas gêmeas favoritas! Amo tanto", declarou.

Mais cedo, as gêmeas Sienna e Chiara ganharam uma homenagem especial da mamãe. Fabiana Justus resgatou uma foto do dia do nascimento das pequenas e celebrou a data especial. "6 anos desse dia tão especial! O dia em que me tornei mãe das minhas princesas. O dia em que minha vida mudou para sempre! Indo dormir extremamente grata e feliz por estar aqui e poder comemorar ao lado delas com saúde!", escreveu.

Rafaella Justus comemora o aniversário das sobrinhas - Foto: Instagram

Ticiane Pinheiro faz proposta para Rafa Justus e reação surpreende

Em suas redes sociais, Ticiane Pinheiro fez um relato envolvendo a filha Rafaella Justus, de 15 anos, fruto do seu relacionamento com Roberto Justus. A apresentadora contou que ficou com o coração apertado porque a herdeira foi fazer uma viagem com a escola.

"(...) Esses dias eu falei para a Rafa 'você podia fazer faculdade no Brasil né' e ela 'não mãe, eu quero morar fora'. Falei 'se você fizer faculdade no Brasil, eu juro que eu faço uma terceira faculdade junto com você'. Ela 'pelo amor de Deus, agora mesmo que eu vou querer ir morar fora'. Eu não iria fazer o mesmo curso que ela, cada uma ia fazer o seu ramo, mas na mesma faculdade", contou. Saiba mais!

