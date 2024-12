Rafa Kalimann nega intolerância religiosa em ensaio de Carnaval

A atriz Rafa Kalimann diz que não foi preconceituosa com samba-enredo e comenta apontamentos feitos em vídeo viral

A atriz da Globo e Musa da Imperatriz Leopoldinense Rafa Kalimann defendeu-se sobre as acusações de intolerância religiosa a partir de um vídeo viral. Isso porque, na sexta-feira, 29, a ex-BBB compareceu ao ensaio técnico da Escola na Cidade do Samba (RJ) e um registro da famosa repercutiu negativamente.

Como a artista é cristã protestante, os internautas apontaram que a famosa não teria citado o nome de uma entidade de religião de matriz africana. Ómi Tútu ao Olúfon – Água Fresca Para o Senhor de Ifón é nome do samba-enredo para o Carnaval do Rio 2025. A história da saga de Oxalá ao reino de Oyó, para visitar Xangô, será contada pela Imperatriz diretamente da Marquês de Sapucaí.

Em entrevista ao Hugo Gloss, Rafa se defendeu das críticas. “É possível me ver cantando o samba-enredo completo em muitos outros vídeos que eu e a escola compartilhamos, mas infelizmente acabou sendo replicado de maneira distorcida e intencional”., iniciou.

“Mais uma vez, sou alvo de ofensas e suposições feitas a partir de um pequeno trecho, um recorte que não mostra quem eu sou. Sou cristã e minha fé me ensina diariamente a importância de coexistir com diversas religiões. É uma honra poder desfilar na Imperatriz Leopoldinense e, junto a ela, contar a saga de Oxalá ao reino de Oyó para visitar Xangô. Uma jornada linda, que ensina valores profundos como humildade, resiliência, perdão e respeito mútuo”, disparou a vilã de “Família é Tudo”, completou.

“Eu canto o samba-enredo inteiro da minha escola a plenos pulmões, porque minha arte está a serviço de todas as histórias, sobretudo as que precisam ser contadas e que não são as minhas”, disse.

Indignada com a fake news, Kalimann cravou: “As pessoas viram um vídeo de 15 segundos e com base nele, definiram mais uma vez quem eu sou, meus valores e minhas crenças. Novamente vejo situações como essa acontecer”.

“Definiram também o que não posso fazer, e onde não posso estar. Por quê? Porque ainda julgam tão facilmente uma pessoa sem conhecer todo o contexto? Eu fico triste, sim, mas nada me impedirá de desfilar com o meu melhor para a minha escola que foi tão acolhedora e amorosa comigo”, encerrou.

Chateada, a apresentadora espera que as pessoas aprendam a valorizar as diferenças, enxergando no outro uma oportunidade de diálogo e entendimento, ao invés do julgamento.

Confira, abaixo, trecho de Rafa Kalimann no ensaio: