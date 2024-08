Quem é o 'marido' de Bia Miranda? Influenciador surpreende ao anunciar casamento

Influenciador conhecido como Gato Preto revela que está em um relacionamento e anuncia seu "casamento" com Bia Miranda; saiba quem é

No último domingo, 25, o influenciador digital Samuel Sant'anna, mais conhecido como Gato Preto, surpreendeu ao anunciar que está em um relacionamento sério com a influenciadora Bia Miranda. Além de oficializar o romance em suas redes sociais após rumores, ele também atualizou seu status para “casado” no Facebook.

Bia Miranda, que havia terminado seu relacionamento com DJ Buarque há uma semana, também atualizou seu status para “casada” nas redes sociais. Vale destacar que ela e o influenciador passaram a ser vistos juntos com frequência e despertaram rumores na semana passada logo após o término. Agora, que tal conhecer mais sobre o novo "marido" de Bia?

Quem é ‘Gato Preto’?

Com mais de meio milhão de seguidores no Instagram, Samuel Sant'anna, conhecido como Gato Preto, se destacou com seus vídeos de dicas e humor sobre relacionamentos. Segundo o Portal Leo Dias, o influenciadora tem um filho de oito meses com Nicolly Rodrigues embora não haja publicações com fotos da criança em suas redes sociais.

Além de seus conteúdos sobre relacionamentos, ele compartilha fotos posando com carros de luxo, bebidas e suas muitas tatuagens. Recentemente, Gato Preto chegou a publicar um vídeo afirmando que só voltaria a namorar se fosse para "casar" e que estava pronto para deixar a vida de solteiro na primeira oportunidade.

Aliás, Samuel chegou a publicar um registro com Bia Miranda logo após anunciar o relacionamento em seu Facebook. É importante destacar que a ex-participante de "A Fazenda" e DJ Buarque recentemente anunciaram o término do relacionamento. Eles começaram a namorar em 2023 e são pais de Kaleb, que tem apenas dois meses.

Bia Miranda se defende após receber críticas por sair sem o filho:

Bia Miranda deu uma alfinetada nos haters depois de receber uma série de críticas, nesta quarta-feira, 21, A jovem, que acabou de sair de um relacionamento com DJ Buarque, pai de seu filho Kaleb, recebeu foi criticada depois de ser filmada em uma balada junto de Maya Massafera, dançando e bebendo. No entanto, ela fez questão de rebater os comentários.