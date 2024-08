Após receber críticas por sair sem o filho, Bia Miranda se defende: 'Tô nem aí'

Solteira, após o fim do relacionamento com o DJ Buarque, Bia Miranda se defendeu dos ataques que recebeu depois de sair com amigos

Bia Miranda deu uma alfinetada nos haters depois de receber uma série de críticas, nesta quarta-feira (21). A jovem, que acabou de sair de um relacionamento com DJ Buarque, pai de seu filho Kaleb, recebeu foi criticada depois de ser filmada em uma balada junto de Maya Massafera, dançando e bebendo. Alguns internautas a detonaram por não estar junto do filho, que completou 2 meses no início do mês.

No vídeo, publicado por Maya Massafera, internautas comentaram: "O bebê dela tem dois meses e ela está fora. Vive falando da mãe, mas é igual", disparou um usuário do Instagram, relembrando da relação conturbada entre Bia e Jenny Miranda. "Senti tristeza na Bia. Vai ficar em festas se embebedando agora?", disparou a outra.

Já no X (antigo Twitter), Bia foi direta e reta com a resposta aos haters: "O problema é que os outros vivem e não postam nada, escondem tudo. Já eu, não tô nem aí e posto mesmo", disparou ela.

Bia revela motivo do término

Ao longo das gravações de Maya, Bia explicou que o bebê ficou com a babá no Rio de Janeiro e esclareceu a separação dela e Buarque: "Nós dois entramos em um acordo (para terminar). Nossa relação sempre foi boa, ele nunca me fez mal e eu nunca fuz mal para ele. O neném não merece passar por esse inferno. Minha família já foi um inferno e não queríamos passar isso pro Kaleb", explicou.

Foi Buarque que revelou o término aos seguidores, esclarecendo que tudo havia terminado bem entre ele e Bia. O DJ ainda pediu aos fãs que respeitassem a decisão deles de seguirem caminhos separados e a privacidade de cada um.

Em entrevista a Leo Dias, ele ainda apontou o principal interesse em comum dos dois com o fim da relação: "Temos um filho, o que importa para gente. Nos falamos todos os dias sobre o Kaleb, sobre coisas de casa, coisas normais que temos que tratar. Estou bem e ela também, graças a Deus. Espero que assim permaneça, porque nosso filho não tem nada a ver com problema nenhum".