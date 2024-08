DJ Buarque fala de relação com Bia Miranda após término

O ex-casal, Bia Miranda e DJ Buarque, anunciaram nas redes o fim no relacionamento, dois meses depois do nascimento do filho

Há pouco menos de uma semana do anúncio do fim do namoro com Bia Miranda, o DJ Buarque se abriu sobre a relação com a influenciadora agora que não estão mais juntos, nesta terça-feira (20). Bia e Buarque se separaram dois meses depois do nascimento do primogênito, Kaleb.

Apesar das especulações e de um boato gerado pela mãe da influenciadora, Jenny Miranda, que teria acusado o genro de "cárcere privado" e violência doméstica, Buarque apontou que a amizade entre os dois continua e que pretendem se manter assim pelo bem do filho:

"Temos um filho, o que importa para gente. Nos falamos todos os dias sobre o Kaleb, sobre coisas de casa, coisas normais que temos que tratar. Estou bem e ela também, graças a Deus. Espero que assim permaneça, porque nosso filho não tem nada a ver com problema nenhum", disse o artista em entrevista à equipe de Leo Dias.

Apesar do fim, Buarque não negou que ele e Bia poderiam reatar no futuro, deixando que o destino decida pelos dois: "O futuro a Deus pertence", enfatizou o DJ. O casal assumiu o relacionamento em março de 2023, o que durou pouco mais de um ano.

Foi Buarque que trouxe a público a decisão dos dois de seguirem por caminhos separados e pediu respeito aos fãs neste momento: "Rapaziada, eu e Bia conversamos e decidimos não seguir mais como casal. Só peço respeito e compreensão de vocês nesse momento".

Bia desabafa sobre atitude da mãe durante o término

Pouco depois de anunciar o fim da relação, Bia Miranda surgiu nas redes para confrontar a mãe, com quem não tem uma boa relação. Jenny Miranda acusou o ex-genro de violência e cárcere privado contra a filha, ao que Bia respondeu furiosa nas redes:

"Não aguento mais! Estou com a minha família, com meu filho, e ainda tenho que lidar com isso. Que loucura, mano! Sabe, gente, eu tô mal, tô muito mal mesmo", desabafou a jovem.