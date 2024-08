Bia Miranda assume novo romance após término com DJ Buarque

A fila andou! Bia Miranda assumiu um novo relacionamento com influenciador após o fim de sua união com DJ Buarque; saiba quem é

A fila andou para a influenciadora digital Bia Miranda! Após anunciar publicamente o fim de sua relação com DJ Buarque, a filha de Jenny Miranda passou a ser apontada como affair do influenciador Samuel Sant'anna, conhecido na internet como Gato Preto.

No entanto, em meio a rumores de um possível romance, os dois assumiram de vez o namoro. No domingo, 25, o novo casal alterou o status no Facebook para 'casados'. Bia Miranda e Samuel passaram a ser vistos juntos em várias ocasiões há cerca de uma semana.

O primeiro flagra do novo casal foi noticiado pelo Portal Leo Dias. Vale lembrar que, recentemente, a ex-participante de 'A Fazenda 14', da Record, usou as redes sociais para rebater algumas críticas a respeito de seu filho, Kaleb, fruto da antiga união com DJ Buarque.

Isso porque, nos últimos dias, Bia passou a frequentar festas enquanto o herdeiro ficava com o pai. A influenciadora virou alvo de ataques por 'deixar' o filho, de 2 meses de vida. Através do X, antigo Twitter, a jovem foi direta e reta ao responder às críticas.

"O problema é que os outros vivem e não postam nada, escondem tudo. Já eu, não tô nem aí e posto mesmo", disparou ela, na ocasião.

O término de Bia Miranda e DJ Buarque

Recentemente, Bia Miranda e Buarque anunciaram o término do relacionamento. Eles começaram a namorar em 2023 e são pais de Kaleb, de apenas dois meses.

O DJ participou do Link Podcast e contou que o término foi amigável e sem brigas. "Não houve um ponto crucial, tipo'não dá mais, eu não quero mais porque você fez isso ou aquilo’. Não, foi um acúmulo de coisas. São duas cabeças pensando de maneira diferente. A gente vai tentando ajustar as coisas, mas nem sempre dá certo", disse ele.

Em seguida, Buarque contou algumas situações que geravam divergências entre o casal. Além disso, o famoso garantiu que ele e Bia seguem tendo uma relação amigável; confira mais detalhes!