Quem é o filho de Paula Toller que será pai? Conheça empresário de sucesso

Gabriel Amora, filho único da cantora Paula Toller, anunciou que espera o nascimento da primeira filha; ele trabalha com a mãe em sua carreira musical

Gabriel Amora de Farias (34) surpreendeu os fãs de sua mãe, Paula Toller (61), ao anunciar que será pai pela primeira vez. Ele trabalha como filmmaker ao lado da artista e também é sócio de uma empresa de sucesso no ramo audiovisual.

Fruto do relacionamento de Paula Toller e Lui Farias (65), recentemente ele trabalhou com a mãe na gravação do show Amorosa Audiovisual, feito em comemoração aos 40 anos de carreira da artista. Ele atuou como diretor e co-produtor no projeto, através da empresa Cassava Creative, da qual é sócio.

"A gravação do Show Amorosa Audiovisual foi um momento muito especial! Além de estar comemorando 40 anos de carreira, tive o prazer de trabalhar junto com Gabriel Farias, que dirigiu e co-produziu a gravação deste show", celebrou a artista, em seu perfil do Instagram.

Amora é sócio da produtora localizada em São Paulo, que atua com produções para o cinema e TV como publicidades, documentários e videoclipes. A empresa brasileira já fez trabalhos para diversas marcas como Lindt, Catupiry, Le Creuset, Baccio di Late e Kopenhagen.

Além disso, a empresa também trabalha com produções internacionais. Na página oficial da produtora, o filho de Paula Toller é descrito como o "Jedi nos macetes do mercado audiovisual" e "o cara que você precisa para uma produção bem-sucedida".

O produtor audiovisual anunciou a novidade através de um Storie em seu perfil oficial do Instagram. Ele compartilhou uma foto ao lado da namorada, Maria Fernanda Nogueira, e revelou estar esperando uma menina.

"Que felicidade tem sido embarcar nessa linda viagem com você, meu amor. Já já vai ter uma concorrente para o posto de mulher mais linda do mundo. 15 semanas", escreveu ele, como legenda da foto no último sábado, 20.

