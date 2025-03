Deborah Secco assume novo romance com produtor; saiba quem é

A atriz Deborah Secco confirmou namoro com produtor um ano após a separação de Hugo Moura; conheça o novo eleito da artista

Deborah Secco está namorando! Solteira desde o fim de seu casamento com Hugo Moura, a atriz assumiu o relacionamento com o produtor musical e compositor Dudu Borges. A informação foi divulgada pelo colunista Lucas Pasin, do UOL.

Os rumores de que Deborah e Dudu estariam vivendo um romance surgiram em outubro do ano passado, mas só foram confirmados agora pela assessoria da artista. Apesar de somar mais de 440 mil seguidores nas redes sociais, o produtor é discreto em relação à sua vida pessoal e costuma compartilhar somente parcerias profissionais.

O novo namorado de Deborah Secco é responsável por hits como 'Ai Se Eu Te Pego', sucesso na voz de Michel Teló, e 'Chora Me Liga', da dupla sertaneja João Bosco e Vinicius. O produtor também está por trás de diversas canções de Luan Santana, Bruno e Marrone, Ivete Sangalo e Dulce Maria.

Além disso, Dudu Borges também é ex-integrante da banda de rock cristão 'Resgate'. No passado, ele já namorou a também atriz Alice Wegmann, que estará no ar em breve no remake de ‘Vale Tudo’, da TV Globo.

Vale lembrar que este é o primeiro relacionamento que Deborah Secco assume desde o fim da união com Hugo Moura, anunciado em abril de 2024. Os dois ficaram juntos por cerca de 8 anos e são pais da pequena Maria Flor, de 9.

Deborah Secco revela decisão do ex após fim do casamento

A atriz Deborah Secco e o diretor Hugo Moura anunciaram publicamente o fim do casamento há pouco menos de um ano, em abril do ano passado. Apesar da separação, os dois seguem tendo uma ótima relação de amizade.

Em entrevista recente à 'Quem', a artista abriu o coração ao falar sobre a convivência com o ex-marido e explicou que ele optou por viver longe dos holofotes após o divórcio; confira mais detalhes!

