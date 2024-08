Queda de avião: Print mostra última mensagem que vítima mandou para esposa

Fernanda Góis, esposa de Thiago Almeida, uma das vítimas do acidente de avião no interior de São Paulo, compartilhou a última conversa com o marido

A esposa de uma das vítimas do acidente aéreo que matou 62 pessoas em Vinhedo, no interior de São Paulo, na última sexta-feira, 9, usou as redes sociais para compartilhar as últimas mensagens trocadas com o marido. Thiago Almeida enviou uma serlfie dentro do avião e deixou sua última mensagem para Fernanda Góis.

"Saindo amor. Te amo. Chegar em São Paulo, eu falo", escreveu Thiago às 11h52. Quatorze minutos depois, às 12h06, Fernanda respondeu: “Vai com Deus, amor” e, em seguida, mandou um áudio, mas o marido não chegou a receber as mensagens. Ao publicar o print da conversa, Fernanda ainda contou: “Nunca me enviava fotos sem um sorriso. Dessa vez ele enviou!”.

Às 11h58, o ATR-72 da Voepass, em que Thiago estava, partiu de Cascavel (PR) com destino a Guarulhos (SP). Menos de duas horas depois, a aeronave caiu em Vinhedo, interior de São Paulo, resultando na morte dos 62 passageiros a bordo.

De acordo com informações do portal G1, Thiago trabalhava como representante comercial na área de materiais de construção e estava no Paraná para participar de uma convenção de vendedores de materiais de construção. Após pousar em Guarulhos, ele embarcaria em outro voo para o Rio Grande do Norte, onde vivia com a esposa e com a filha de 9 anos.

Pouco antes do acidente, o homem conversou com a esposa, Fernanda, e enviou uma foto no interior da aeronave. Ainda segundo o G1, Fernanda relatou que o marido havia reclamado do frio na cidade e ficou aliviado ao encontrar uma temperatura mais agradável dentro do avião, dizendo: "Tá mais quente".

Às 13h40, Fernanda enviou duas mensagens perguntando se ele já havia chegado ao destino. Naquele momento, a aeronada já havia caído em uma área residencial de Vinhedo, mas ela só soube disso ao assistir os telejornais.