"Que Xou da Xuxa é esse?": Saiba por onde anda repórter por trás de meme viral

Após o meme 'Que Xou da Xuxa é esse?' viralizar na internet, saiba como está Paulo Roberto Amaral, jornalista que entrevistou dona da frase na época

Após o meme de 'Que Xou da Xuxa é esse?', protagonizado por Patrícia Veloso Martins, viralizar na internet, muitos internautas ficaram curiosos para conhecer mais sobre a história dos personagens do vídeo viral. Saiba por onde anda o repórter que entrevistou a dona da frase.

O jornalista que conduziu a reportagem nos anos 1980 é Paulo Roberto Amaral, que acumula mais de 30 anos na TV Globo e 16 como repórter. Na Globo do Rio, ele cobriu eventos importantes e atuou como apresentador de telejornais. Em maio de 2000, foi transferido para São Paulo, onde assumiu a função de executivo de jornalismo da emissora. Já em 2016, decidiu deixar a televisão.

Atualmente, Paulo é sócio de uma empresa de comunicação e marketing com sedes no Rio de Janeiro e em São Paulo, onde lidera projetos de produção de vídeos e podcasts voltados para TV e streaming. Entre seus trabalhos mais recentes está o programa De Malas Prontas, transmitido semanalmente pelo SBT.

Sobre o vídeo viralizado, o comunicador ressaltou que foi um trabalho em conjunto até abordar Patrícia. "A internet, quando usada para entretenimento, é muito divertida. A fala da menina foi espontânea e, embora alguns achem que o beijo foi uma forma de chamar atenção, na verdade, foi um momento ocorrido após seu desabafo.", disse ele em entrevista ao F5.

Mulher do meme "Que Xou da Xuxa é esse?" encontrou com Xuxa

O encontro aconteceu! A apresentadora Xuxa Meneghel marcou presença no Rock in Rio na última sexta-feira, 20, e abraçou a professora Patrícia Veloso Martins, que virou assunto na internet nesta semana por causa do vídeo perguntando ‘Que Xou da Xuxa é esse?’.

Em suas redes, Xuxa mostrou como foi o momento com Patrícia: "Que Xou da Xuxa é esse??? Ou melhor... Que Rock in Rio é esse??? Amei te conhecer, Patrícia", escreveu a apresentadora na legenda. No encontro, a apresentadora questionou se Patrícia conseguiu entrar no teatro no dia em que foi gravada sua revolta. E não, ela não conseguiu entrar.

Nos comentários, os internautas celebraram o momento. "A prova que as vezes as coisas se resolvem no grito e na revolta sim! Hahaha depois de anos, a diva conseguiu", disse uma. "O incrível poder da internet. Um sonho realizado 36 anos depois", escreveu outra. "Ela é a prova mais viva de que a gente não tem que desistir pelos nossos sonhos", opinou um terceira.

Veja como foi o momento: