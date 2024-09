"Que Xou da Xuxa é esse?" Xuxa mostra o encontro com a mulher do meme

O encontro aconteceu! A apresentadora Xuxa Meneghel conheceu a mulher que viralizou por não participar do Xou da Xuxa em 1988

O encontro aconteceu! A apresentadora Xuxa Meneghel marcou presença no Rock in Rio nesta sexta-feira, 20, e abraçou a professora Patrícia Veloso Martins, que virou assunto na internet nesta semana por causa do vídeo perguntando‘Que Xou da Xuxa é esse?’

Em suas redes, Xuxa mostrou como foi o momento com Patrícia: "Que Xou da Xuxa é esse??? Ou melhor... Que Rock in Rio é esse??? Amei te conhecer, Patrícia", escreveu a apresentadora na legenda. No encontro, a apresentadora questionou se Patrícia conseguiu entrar no teatro no dia em que foi gravada sua revolta. E não, ela não conseguiu entrar.

Nos comentários, os internautas celebraram o momento. "A prova que as vezes as coisas se resolvem no grito e na revolta sim! Hahaha depois de anos, a dica conseguiu", disse uma. "O incrível poder da internet. Um sonho realizado 36 anos depois", escreveu outra. "Ela é a prova mais viva de que a gente não tem que desistir pelos nossos sonhos", opinou um terceira.

Veja como foi o momento:

Vídeo de criança revoltada com o Xou da Xuxa viraliza na web: "Não pode"

O documentário Pra Sempre Paquitas, disponível no Globoplay, revisita a trajetória das assistentes de palco de Xuxa e trouxe um vídeo de uma fã mirim. O depoimento da pequena, que expressa sua frustração por não ter conseguido participar de um programa especial da apresentadora, viralizou nas redes sociais.

No vídeo, um repórter da TV Globo entrevista a criança, que expressa sua frustração por não ter conseguido participar do programa especial que celebrava os 2 anos do Xou da Xuxa, exibido entre 1986 e 1992. Revoltada, a menia diz que estava acordada desde às três da manhã e que isso "não poderia acontecer".

"Eu cheguei aqui três horas da madrugada, isso não pode acontecer. Deixaram o moço entrar e as crianças ficaram. Que Xou da Xuxa é esse? Que Xou da Xuxa é esse?", dispara ela. Reveja o momento: