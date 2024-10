Primeira paquita de Xuxa Meneghel, Andrea Veiga revelou ter vivido uma experiência diferente das demais nos bastidores do programa

Primeira paquita de Xuxa Meneghel, Andrea Veiga revelou ter vivido uma experiência diferente das demais nos bastidores do programa. A ex-assistente de palco afirmou que se surpreendeu ao assistir aos relatos de abusos sofridos por outras meninas no documentário do Globoplay e recordou que não conseguiu juntar dinheiro durante o tempo com o grupo.

Após assistir ao documentário Pra Sempre Paquitas, Andrea Veiga revelou ter ficado surpresa ao descobrir, quase 40 anos depois, que suas colegas enfrentavam abusos nos bastidores. "Tem coisas que nem eu, como Paquita, sabia que as outras meninas tinham passado. Eu fiquei sabendo pelo documentário também. Então, eu acho que foi uma surpresa para o público e para muitas de nós", disse.

E completou: "Não sabíamos coisas básicas que as outras gerações tinham passado. Era tudo muito velado na época, não se podia falar nada. Muita coisa me surpreendeu. Isso de a Marlene (Mattos, diretora) colocar as meninas de calcinha para ver se estavam gordas ou magras, eu nunca passei por isso".

"Não juntei um tostão"

Andrea deixou de ser paquita em 1988 e fez parte da primeira geração que esteve ao lado da rainha dos baixinhos. Ela recebia salário e cachê pelas apresentações com o grupo, mas teve dificuldade de juntar dinheiro. "Eu não juntei um tostão. Eu ganhava salário e cachê de show. Também ganhei pela vendagem do meu LP. Mas, como paquita, eu saí exatamente na hora em que elas começaram a ganhar dinheiro, que foi quando gravaram o disco É tão bom [1989]", disse em entrevista à coluna Play de O Globo.

"Nessa época, eu já não estava mais. A partir daquele momento, todas começaram a ganhar dinheiro porque, além de ter sido um grande sucesso, fizeram muitos shows. Eu saí justamente na hora de recolher o dízimo (risos)", completou.