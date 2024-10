Samuel Sant'Anna, mais conhecido como Gato Preto, refletiu sobre seu relacionamento com Bia Miranda durante uma conversa com um amigo

Após compartilhar um trecho de uma conversa com Bia Miranda afirmando que iria encontrá-la, Samuel Sant'Anna, mais conhecido como Gato Preto, refletiu sobre seu relacionamento com a influenciadora durante uma conversa com um amigo, que expôs o desejo da jovem em reatar a relação.

Em um vídeo compartilhado nos stories do Instagram nesta terça-feira, 01, o amigo diz: "Agora já era. Vai ser outro homem. Vai ter um filho com a Bia, e já era. Já amarrou o 'bichão' (sic), ela também. Ela sabe. Eu vi na carinha dela hoje, estava 'meu Deus, quero meu preto de volta'. Você tem que criar juízo", disse o amigo, que deixou Gato Preto surpreso: "Eu?".

E o amigo continuou dando sua opinião. "Você terminou porque está de brisa. Ela quer você, você sabe. Vi os stories dela, ela explicando o que aconteceu na balada, e você decidiu ir embora para São Paulo. Olha as ideias? Ele sabe. Mas ele gosta dela, ela gosta dele, tem que ficar junto. É pouco para entender. Vá atrás do seu filho", enfatizou.

Em seguida, Gato Preto confessou: "Nessa parte eu errei". Após refletir sobre o relacionamento, ele disse que acredita que será pai de uma menina.

O relacionameto de Bia Miranda e Gato Preto

Vale lembrar que os dois anunciaram o relacionamento há pouco mais de um mês, após a influenciadora e ex-participante de A Fazenda terminar o namoro com DJ Buarque. O romance com Gato Preto chegou ao fim no último domingo, 29, pouco antes de Bia realizar um teste de gravidez. Na manhã de segunda-feira, 30, ela compartilhou um desabafo sobre o medo de enfrentar a nova fase, cogitando inclusive interrompê-la.

Agora, ao que tudo indica, a famosa e o ex-namorado, Gato Preto, estão tentando se resolver. Isso porque ele compartilhou um trecho de uma conversa com Bia onde aparece afirmando que irá encontrá-la. Veja o print compartilhado!