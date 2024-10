Ana Hickmann mostra anel de noivado que ganhou de Edu Guedes; veja

Em nova aparição em público, Ana Hickmann mostra anel de noivado que ganhou de Edu Guedes; apresentadora impressionou com a joia

A apresentadora Ana Hickmann mostrou o anel que ganhou ao ficar noiva de Edu Guedes. Nesta segunda-feira, 30, o casal apaixonado marcou presença em um evento solidário em São Paulo e a joia foi destaque quando a loira exibiu sua mão para as câmeras.

Usando um vestido de festa, de modelo sem alça e com cinto, a loira roubou a cena ao surgir deslumbrante com a peça de tom marrom e algumas joias com pedras verdes, que fizeram contraste com a roupa.

Ao posar para o fotógrafo, Ana Hickmann então exibiu seus aneis nos dedos e revelou como é o acessório de noivado que ganhou de Edu Guedes. A joia é prata e tem um diamante de um bom tamanho.

Vale lembrar que a apresentradora e o empresário fizeram uma festa de noivado no dia 14 deste mês. Para o momento especial, a apresentadora surgiu usando um vestido branco, da estilista Letícia Manzan e o chef apostou em um terno da marca Boss.

O evento contou com a presença de Alezinho, filho dela, e de Maria, filha de Edu. Ana Hickmann falou sobre a importância do apoio deles. "Nada faria sentido se não tivéssemos os nossos filhos ao nosso lado. Alezinho e Maria estão vivendo cada passo dessa nova fase junto com a gente e ontem vivemos um momento muito emocionante, vendo as pessoas mais importantes da nossa vida abençoando as alianças. Nós amamos muito vocês!", declarou.

Veja o anel de noivado de Ana Hickmann:

Fotos: Lucas Ramos / Brazil News

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Hickmann (@ahickmann)

Edu Guedes detalha pedido de casamento que fez para Ana Hickmann

Em entrevista à CARAS, o chef entrou em detalhes sobre o pedido de casamento: "Quis fazer algo diferente. Foi um pedido diferente que começou no almoço e terminou no jantar", disse ele na ocasião. Depois de Portugal, os pombinhos passaram ainda pelas paisagens paradisíacas do Caribe.

Nas redes, a noiva de Edu compartilhou uma série de fotos do momento especial, ganhando votos de felicidades aos dois de admiradores: “Eu fico tão feliz em te ver feliz! Aproveite cada segundo dessas férias", escreveu uma fã de Ana.