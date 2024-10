Funkeiro de 24 anos é morto a tiros em frente a bar em São Paulo

O funkeiro MC Vini VL, de 24 anos, foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira, 30, em frente a um bar na região metropolitana de São Paulo

O funkeiro MC Vini VL, de 24 anos, foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira, 30, em frente a um bar na Avenida Inocêncio Seráfico, em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo. Imagens de uma câmera de segurança capturaram o momento da briga e do incidente, segundo informações da TV Bandeirantes.

O assassinato teria ocorrido após uma discussão. De acordo com a polícia, o funkeiro, que se chama Vinícius Andrade, e o atirador teriam se encontrando em um primeiro estabelecimento. Nesse local, a mulher que estava com o suspeito cumprimentou Vini com um beijo no rosto e conversou com ele, conforme revelou o delegado Marcelo do Prado, do 1º DP de Carapicuíba, ao programa Brasil Urgente (TV Bandeirantes).

A atitude teria causado irritação no suspeito, que deixou o local. Pouco tempo depois, os dois se encontraram novamente no outro local e começaram a discutir. Com isso, o suspeito teria ido até a casa dele onde, de acordo com testemunhas, ele guardava uma arma de fogo.

Imagens obtidas pela polícia mostram o atirador na frente do bar com a arma em mãos. Em seguida, ele faz diversos disparos contra a vítima. Vinícius foi levado ao Hospital Geral de Carapicuíba, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Ao programa, o avô de MC Vini VL, senhor Gustavo, lamentou a perda: "É uma perda muito grande. Só quem perde o neto, filho, que sabe. A gente cria um filho para enterrar o pai, o neto também, a mesma coisa. É muito triste", disse.

Nas redes sociais, internautas também lamentaram a perda. "Não consigo acreditar, descanse em paz", disse um. "Descanse em paz meu mano, moleque cheio de sonhos e garra pra vencer !!! Que Deus conforte coração de todos familiares, e que esteja em bom lugar", comentou outro. "Sem acreditar que você se foi. Descanse em paz menino lindo que tinha um coração tão bom", lamentou uma terceira.