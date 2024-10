Israel Novaes admite 'luta' para permanecer fiel à esposa: “Não é fácil”

Israel Novaes confessa que enfrenta dificuldades para se manter fiel após três anos de casamento com Laura Novaes

Israel Novaes surpreendeu ao revelar que enfrenta dificuldades para manter a fidelidade após três anos de casamento com Laura Novaes. Durante sua participação no podcast 'Tem Base', o cantor sertanejo decidiu ser sincero e admitiu que ‘luta’ para se manter fiel. Nas redes sociais, a declaração gerou repercussão e dividiu opiniões.

Enquanto conversava com Müller Bento e Juliana Araújo sobre seu casamento, Israel afirmou que decidiu não trair. No entanto, ele enfrenta uma batalha difícil para cumprir essa promessa: "Eu luto para ser fiel, não é fácil. Sou muito franco, não tenho problema nenhum em falar que é uma luta. Se eu luto, significa que é difícil”, abriu o jogo.

“Muitos falam disso para passar uma imagem, mas não conseguem", o sertanejo afirmou. Na sequência, Israel acrescentou que, em seu meio, é comum enfrentar essa situação e que muitas de suas experiências estão nas músicas que compôs. Mas após se casar, ele decidiu deixar a vida de "pegação" para trás e assumir seu compromisso.

"Minha música sempre foi sobre mulher e pegação. Cantava aquilo que eu vivia, era verdade. Agora, tenho que tomar muito cuidado com isso. Você pode pegar o artista e colocar ele aqui como se fosse só o artista, mas me preocupo muito com quem eu sou", o cantor afirmou que agora precisa separar sua vida pessoal e profissional.

"Talvez, daqui a um tempo, vou falar que não tenho dificuldade nenhuma de ser fiel, porque estou nessa transição, tenho três anos de casado, vou fazer quatro. Mas vivia intensamente essa coisa, tive que sair, primeiro tive que entender se iria dar esse passo, não acredito que as coisas têm que começar para acabar, tenho medo disso", ele completou.

Vale lembrar que Israel Novaes e Laura Porto Novaes subiram ao altar e trocaram alianças em uma cerimônia luxuosa em 2021. Conhecido pelos hits "Vem Ni Mim Dodge Ram", "Vai Entender" e "Ninguém Vai Sonhar", o cantor sertanejo decidiu assumir um compromisso sério e pediu a nutricionista em casamento em 2019.

Israel Novaes rebate comparações e opina sobre hits de internet:

Dono de alguns dos maiores hits do país, Israel Novaes é um dos destaques da música sertaneja. Cantor e compositor, ele vive um ano de grandes transformações e seu sucesso alavancou, ainda mais, após parceria com Tierry. Em entrevista à TV CARAS, o artista rebate comparações e opina sobre o sucesso de hits de internet: "Deixando de criar".