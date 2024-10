Rei Charles III conta sobre os últimos dias de vida da Rainha Elizabeth II

Rei Charles III relembra a decisão da mãe, a Rainha Elizabeth II, em seus últimos dias de vida em 2022

O Rei Charles III relembrou uma decisão da mãe, a rainha Elizabeth II, antes de sua morte em 2022. Em um discurso, ele contou que a rainha decidiu passar seus últimos dias de vida na Escócia por causa do seu sentimento pela região.

“Minha falecida mãe valorizou o tempo que passou em Balmoral, e foi lá, no lugar mais querido, que ela escolheu passar seus últimos dias”, disse ele no Parlamento. Além disso, ele completou: “A Escócia sempre teve um lugar especial e único no coração da minha família e no meu. Minha amada avó era orgulhosamente escocesa”.

Vale lembrar que a rainha faleceu aos 86 anos no Castelo Balmoral, na Escócia, em 8 de setembro de 2022. Pouco tempo depois, a princesa Anne revelou uma preocupação da mãe sobre a viagem para Balmoral, já que a rainha temia morrer tão longe de Londres e dificultar o translado. “Acho que houve um momento em que ela sentiu que seria mais difícil se ela morresse em Balmoral. Tentamos convencê-la de que isso não deveria fazer parte de sua decisão. Então, espero que ela tenha sentido que no final estava certo, porque nós sentimos que sim”, afirmou.

Rei Charles é mais rico do que a Rainha Elizabeth II

O Rei Charles III está com sua fortuna ainda maior! De acordo com a lista dos ricos do jornal Sunday Times, ele aumentou o seu dinheiro em 2023 e se tornou mais rico do que sua mãe, a rainha Elizabeth II (1926-2022).

O monarca acumulou uma fortuna de US$ 770 milhões - cerca de R$ 3,9 bilhões -, o que representa um aumento de US$ 12 milhões - cerca de R$ 61 milhões - no ano de 2023. Com isso, o rei ocupa a 258ª posição na lista das pessoas mais ricas do Reino Unido.

Quando a rainha Elizabeth II faleceu, em 2022, a fortuna dela era estimada em US$ 468 milhões - cerca de R$ 2,3 bilhões.

Parte da fortuna do Rei Charles III veio das economias que ele fez dos lucros que recebeu do Ducado da Cornualha após sua separação milionária da princesa Diana na década de 1990. Na época, ele deu US$ 21 milhões para a ex-mulher. Com isso, ele sofreu uma queda em sua fortuna, mas recuperou rapidamente ao cortar gastos para juntar dinheiro ao longo dos anos. Agora, o dinheiro dos lucros do Ducado da Cornualha vão para o príncipe William, que é o atual príncipe de Gales

Além disso, a fortuna do rei também envolve os lucros de propriedades agrícolas na Escócia, na Inglaterra e no País de Gales, e a herança deixada pela rainha Elizabeth II.