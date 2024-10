João Guilherme exibe novo sorriso após refazer procedimento: ‘Mais natural’

João Guilherme decidiu trocar as lentes de contato nos dentes e exibiu o resultado do novo sorriso nas redes sociais; veja o que mudou!

João Guilherme exibiu seu novo sorriso após refazer um procedimento nos dentes. Adepto das lentes de contato, o ator e cantor decidiu trocá-las por facetas dentárias mais naturais e proporcionais. Nas redes sociais do dentista responsável pelo procedimento, ele mostrou o resultado e compartilhou o antes e depois do artista.

Em um vídeo, João Guilherme aparece exibindo seu antigo sorriso, que já contava com lentes de contato dentais. Com cerca de 12 facetas na parte superior da arcada dentária, é possível notar uma clara diferença entre seus dentes. Agora, após refazer o procedimento, o resultado se aproxima bastante do sorriso natural do ator.

Na legenda, Dr. Viotto falou sobre o procedimento: “Ele já usava lentes há algum tempo, mas nos procurou devido a um dente incisivo lateral que estava desproporcional. Além disso, queria uma estética mais natural. Fizemos alterações no formato e na cor! Instalamos 12 lentes na arcada superior, escolhendo a tonalidade B1 da escala Vita”, informou.

Apesar de alguns admiradores também o motivo do ator não ter colocado lentes em todos os dentes, João Guilherme recebeu muitos elogios pelo novo sorriso nos comentários: “Saiu de dentes infantis, para dentes de adulto. Achei natural e bonito”, disse uma seguidora. “Parabéns pelo trabalho incrível, esse menino é lindo”, comentou outra.

Vale lembrar que João Guilherme é conhecido por ser um dos filhos mais vaidosos do cantor sertanejo Leonardo. Recentemente, o ator falou sobre seu estilo, já que costuma chamar bastante atenção com suas roupas diferenciadas: "Para ser sincero, nunca dei atenção para moda ou roupa quando era pequenininho”, iniciou.

“Mas, a partir do momento que comecei a trabalhar com mídia e ter destaque, comecei a perceber que tem pessoas te olhando e consumindo. Sempre fui uma pessoa vaidosa, gosto de me apresentar de uma maneira que estou me sentindo bem e a roupa faz parte disso", João Gui contou no programa ‘Sabadou com Virginia’ do SBT.

