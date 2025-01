Preta Gil surpreende Sabrina Sato com ligação no dia do casamento

Preta Gil fez questão de ligar para Sabrina Sato e Nicolas Prattes para desejar felicidade aos pombinhos que subiram ao altar

Nesta sexta-feira, 10, Sabrina Sato e Nicolas Prattes oficializaram a união em uma cerimônia intimista que aconteceu no interior de São Paulo.

O casal contou com a presença de diversos amigos famosos na ocasião especial. Porém, Preta Gil está no hospital se recuperando de uma longa cirurgia de retirada de tumores e não pôde estar presente.

Mesmo assim, ela deu um jeito de fazer parte da cerimônia. Preta Gil fez uma chamada de vídeo com os noivos. "Eu vou aí te dar um abraço", disse Sabrina.

"Venham. Você está muito linda, vocês estão muito lindos. Eu estou muito emocionada por vocês. Aproveita", respondeu Preta.

Em seguida, Sabrina garantiu que ainda pretende fazer uma outra comemoração. "Eu ainda quero fazer um outro casamento, uma festona e você vai ter que cantar", disse. "Eu vou estar lá, se Deus quiser. Beijos, aproveitem cada segundo", desejou Preta.

Casamento

A apresentadora Sabrina Sato e o ator Nicolas Prattes já estão casados. Os dois disseram o tão esperado ‘sim’ em uma cerimônia religiosa no interior de São Paulo.

De acordo com o colunista Leo Dias, a cerimônia aconteceu na capela de uma fazenda em Porto Feliz, no interior de São Paulo. O local discreto fica a mais de 100 km da capital paulista e é cercado pela natureza.

Os dois trocaram as alianças em uma cerimônia tradicional, com a presença de convidados e celebração feita por um padre.

Segundo a Vogue Noivas, para oficializar a união com o amado, a apresentadora escolheu um vestido com silhueta volumosa, com ares de anos 1980, assinado peplo estilista Giambattista Valli Paris. O modelo, inspirado no casamento da princesa Diana, inclui outras referências como tafetá, corset, drapeados, mangas dramáticas e laços.

A noiva usou uma maquiagem discreta, baseada em tons de nude e suas nuances foi escolhida para equilibrar o look dramático. Além disso, ela também usou luvas brancas, maxibrincos e um buquê de flores brancas em cascata.

