Preta Gil recorda reação surpreendente que teve ao saber de traição: 'Acolhia'

Em conversa com Pedro Bial, Preta Gil recorda como reagiu ao saber de traição do ex-marido justamente em momento de tratamento contra o câncer

A cantora Preta Gil relembrou a separação e traição que viveu logo ao começar o tratamento contra o câncer em janeiro de 2023. Em entrevista ao Conversa Com Bial, a famosa contou sobre ter sido largada pelo ex-marido, Rodrigo Godoy, no momento em que mais precisava de apoio.

A herdeira de Gilberto Gil comentou para Pedro Bial que no início, ao saber que ele vivia um caso com uma pessoa conhecida dela, até foi compreensiva, acreditando que era uma situação difícil para ele enfrentar. Depois, ela viu que era algo muito grave e que o amor veio das pessoas que realmente tinham consideração por ela.

"Depois eu entendi, obviamente, que ele tava num relacionamento extraconjugal há seis meses e não sabia, mas, na minha cabeça até isso eu acolhia", contou que tentava ver o lado do ex em meio a situação dramática. "Ele me largava literalmente, meus amigos, minha família, foi surgindo gente de todos os lugares, amigos de infância, de adolescência, todo mundo querendo muito ficar comigo", falou que ele usava as pessoas que a apoiavam de desculpa para não acompanhá-la.

Ainda no programa, Preta Gil falou sobre ter amputado o reto e estar usando fralda até se adaptar às mudanças que foram feitas em seu corpo. A famosa anunciou nos últimos dias que retomou o tratamento contra o câncer após descobrir que está com a doença em quatro lugar do corpo.

É bom lembrar que, em janeiro de 2023, a cantora foi diagnosticada com um tumor no intestino e passou por um longo tratamento, que incluiu procedimentos cirúrgicos para a retirada das células cancerígenas e para a reconstrução de seu intestino. Em vídeo compartilhado em seu perfil em dezembro de 2023, Preta havia confirmado o fim do tratamento com um sorrisão no rosto.

Preta Gil relembra abandono enquanto estava na UTI

A cantora Preta Gil impactou ao contar o relato de como seu casamento chegou ao fim justamente quando estava lutando pela vida. A famosa participou do Falas Femininas, exibido na TV Globo, e falou como tomou a decisão da separação após passar por um episódio extremamente estressante.

Internada na UTI, a herdeira de Gilberto Gil ficou muito indignada ao saber que o seu esposo na época queria ir a um show de pagode enquanto ela estava vivendo uma experiência de quase morte após descobrir um câncer no intestino e ter uma complicação por um quadro de sepse. O ex então não foi ao evento, mas também se negou fazer companhia para ela.

“Ele falou que queria ir para um show de pagode. Ele ficou muito contrariado porque eu disse que ele não deveria ir ao show de pagode porque eu estava em uma UTI. Ele simplesmente falou: ‘Tá bom, eu não vou para o show de pagode, mas também não vou ficar aqui’”, relembrou.

“Me deixou sendo cuidada por outras mulheres, por outras pessoas e não dormiu em casa nessa noite. Isso fez com que eu tivesse uma crise muito forte de hipertensão. Minha pressão foi a 24. E aí eu decidi me separar. Não preciso passar por isso. Eu não mereço passar por isso. Eu não quero passar por isso”, desabafou sobre ter sofrido ao ver a desconsideração dele.

Na época, a cantora não desconfiava que Rodrigo Godoy estava se relacionando com uma pessoa próxima. O personal trainer estava traindo a artista com a stylist dela. "Logo que acontece, você fica se questionando 'meu Deus o que aconteceu, o que deu errado?', quando começa a acalmar, você fica começa a lembrar das coisas, de várias situações, e dessa situação... Foram sete meses que o sujeito estava me traindo, e eu nem desconfiava, eu era cega", declarou.