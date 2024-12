Preta Gil recebe mensagens de apoio antes de cirurgia: 'Caminho para a cura'

A cantora Preta Gil usou as redes sociais nesta quarta-feira, 18, para compartilhar algumas das mensagens de carinho que recebeu de seus fãs e amigos

A cantora Preta Gil usou as redes sociais na manhã desta quarta-feira, 18, para compartilhar algumas das mensagens de carinho que recebeu de seus fãs e amigos. A famosa, que luta contra um câncer no intestino desde 2023, fará uma nova cirurgia para retirada de tumores nesta quinta-feira, 19.

"Força, fé e axé!", escreveu Anderson Pestana. "Minha pretinha, minha amiga. Amanhã será o passo para mais uma vitória. Essa cirurgia será um sucesso! Quero te desejar muita saúde e já deu certo. Sempre juntas e de mãos dadas. Te amo muito", desejou Bruna Brum.

"Amanhã você fará mais uma cirurgia, Preta, e ela será um sucesso nesse caminho para a cura. Receba as melhores energias de todos que te amam, te admiram e se inspiram em você. Muira força, coragem e luz mais nessa etapa. Vamos seguir juntas", disse Fatima Rodrigues.

"Amanhã será um grande dia cheio de luz e bençãos. Estarei aqui em preces e mandando muita vibração positiva e muita luz. Já deu tudo certo! Eu creio! O amor sempre vence! Te amo", declarou Camila Melo.

Veja algumas das mensagens:

Após passar alguns dias nos Estados Unidos em busca de um tratamento diferente contra o câncer e também de segunda opinião dos médicos estrangeiros para sua doença, Preta Gil contou que precisou mudar a data de sua cirurgia. O procedimento aconteceria no domingo, 15, em um hospital brasileiro. Porém, foi adiado para quinta-feira, 19.

"Eu ia operar amanhã e tinha que tirar o cabelo e a unha para a operação. Eu vou operar agora só na quinta. Mas já estou tirando o cabelo hoje mesmo para tratar esses dias. Vou sentir falta do cabelão”, afirmou ela.

Vale lembrar que ela já fez a remoção de um tumor na parte final do intestino e precisou amputar o reto. Meses depois, ela foi diagnosticada com novos tumores, sendo dois linfonodos, um tumor no peritônio e outro no ureter.

O que Preta Gil falou sobre o novo tratamento?

Preta Gil contou que viajou para Nova York para uma consulta com uma especialista em câncer. "[Foi] pedido dos meus médicos no Brasil para que a gente ouvisse uma segunda opinião em relação ao tratamento que eu farei depois de uma cirurgia que vou fazer semana que vem. Essa cirurgia já está marcada já há algum tempo, é para retirada dos tumores", começou.

Em seguida, continuou: "A gente sabe que existe a possibilidade real de que eu faça a quimioterapia depois [da cirurgia] aqui e a terapia que eu fiz lá no Brasil não foi tão eficaz como os médicos esperavam e eu também [esperava]. A gente tem que buscar alternativas em países diferentes, com tipo de estudos diferentes, ensaios diferentes ainda não publicados ou publicados, drogas que ainda não chegaram ao Brasil".

