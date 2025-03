Gominho desabafa sobre sentir 'vazio' e como a relação com Preta Gil o transformou

Gominho fala sobre o rótulo de "amigo dos famosos", sua carreira e como Preta Gil foi fundamental para seu reconhecimento e crescimento pessoal

O apresentador Gominho abriu o coração ao falar sobre o rótulo de “amigo dos famosos” assim que ganhou notoriedade. A expressão sugeria que essa era sua única identidade, mesmo enquanto ele construía uma carreira como repórter e apresentador. Hoje, o carioca sente que seu talento é mais reconhecido e contou sobre o papel da cantora Preta Gil neste processo.

Hoje, à frente do TVZ, do Multishow, ao lado de MC Daniel, ele relembrou em entrevista ao jornal Extra quando abriu mão de um emprego e de seu apartamento para acompanhar Preta Gil durante todo o tratamento contra o câncer. Atualmente, eles moram juntos no Rio de Janeiro.

" É muito engraçado, porque muita gente nunca viu em mim potencial para nada. E tudo bem. Mas depois do caso da Preta, criaram uma identificação comigo, valorizaram muito minhas atitudes, como se eu tivesse feito muito... Quero dizer, nós somos amigos, irmãos, há 15 anos. Não tinha como ser diferente. Estou feliz de ajudar minha amiga e Preta me ajuda muito também" , detalhou.

A casa está sempre movimentada com a presença de amigos queridos, mas também há espaço para momentos de silêncio. "A Preta é bem filha do tropicalismo. Está sempre agregando, colocando colchão na sala... E claro que temos nossos momentos de silêncio, de ficar sozinho. A casa é enorme, dá para cada um se esconder em um canto (risos). E eu gosto de ter meu momento pintando e olhando para a paisagem, escrever", falou Gominho.

'Me sentindo vazio'

Em um desses momentos de silêncio, ele refletiu sobre questões de identidade no passado e veio a primeira mudança, em 2019: raspou os cabelos. "Eu estava me sentindo vazio, sem sentido. Quando cortei o cabelo, foi como se estivesse me desprendendo destes comentários, nada me influenciava mais. Foi quase para assumir para mim mesmo que eu não precisava me importar com os outros. E tudo começou a mudar. Estou bem orgulhoso do que me tornei", detalhou.

Depois disso, ele também passou a cuidar mais de sua saúde. "É o jeito que estou cuidando de mim, da minha saúde. Eu estava com 145 kg e comecei a emagrecer desde agosto. Hoje, peso 97 kg. E não falo só sobre a perda de peso. Eu não estava conseguindo subir escada, meu joelho direito já estava gasto e eu só com 35 anos. Não posso dar esse mole", falou ele, que buscou ajuda médica.

