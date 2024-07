Poliana Rocha se refresca na fazenda e mostra boa forma

Poliana Rocha aproveitou o dia ensolarado em Goiás para se refrescar em uma ducha na fazenda em que vive com o marido Leonardo

Nesta quarta-feira, 24, Poliana Rocha aproveitou o dia de sol em Goiás e curtiu muito a fazenda em que vive com o marido Leonardo. A famosa curtiu o calor e aproveitou para se refrescar.

Em seu Instagram Stories, a loira compartilhou uma foto em que aparece aproveitando uma ducha para fugir do calor. Com um biquíni branco, Poliana exibiu a sua ótima forma física. "Delícia", escreveu ela.

Recentemente, Poliana Rocha divertiu a web ao revelar que está reformando alguns cômodos da fazenda sem o conhecimento de Leonardo. As reformas são para fazer novos quartos para os netos Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de um, e José Leonardo, que ainda vai nascer, todos filhos de Virginia Fonseca e Zé Felipe.

Como são as refeições na fazenda de Leonardo?

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, mostrou como são feitas as refeições na Fazenda Talismã. Após chegar à propriedade com o amado para celebrar a chegada do aniversário de 61 anos dele, a influenciadora fez alguns vídeos exibindo as comidas que são oferecidas para a família e seus convidados.

Como de costume e já mostrado algumas vezes pela nora deles, a apresentadora Virginia Fonseca, na residência do sertanejo são colocados vários pratos na mesa da área externa que dá para o lago. No café da manhã, à tarde e na janta são oferecidas as refeições muito fartas e com muita diversidade.

Poliana Rocha então exibiu o banquete variado e bem montado. A mãe de Zé Felipe impressionou com a quantidade de pães, bolos e muito mais que foram disponibilizados nos recipientes. Além de muitas opções de doces, salgados, muitas frutas também são sempre dispostas nas mesas, que ainda recebem a decoração com flores e mais.

Além das refeições principais, durante o dia são servidos bandejas com aperitivos de frios, batata frita, legumes, patês e muitas outras opções de entradinhas.