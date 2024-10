Poliana Rocha explica atitude no aniversário de Maria Flor: 'Foi proposital'

Sogra de Virginia, Poliana Rocha usou os Stories do Instagram para explicar atitude que teve no aniversário da neta, Maria Flor, nesta terça, 22

Poliana Rocha(47) usou seu perfil do Instagram para explicar uma atitude que teve durante o aniversário da neta, Maria Flor(2), nesta terça-feira, 22. A mãe de Zé Felipe(26) ficou distante das redes sociais durante a festa da herdeira de Virginia(25) e, aos seguidores, assegurou que a decisão foi proposital.

"Já chegamos em casa e eu abri meus directs [mensagens diretas] e as pessoas estão só falando: 'Poli, você não postou nada em relação ao aniversário da Flor'. Foi proposital mesmo", começou Poliana Rocha . "Eu resolvi hoje, no aniversário da Floflo, não pegar no celular, estava precisando muito de um momento de desconectar do celular, curtir o que eu estava vivendo naquele momento."

A jornalista e influenciadora, que usou um vestido deslumbrante no valor de R$ 26 mil para o evento, aproveitou para falar sobre a importância de viver momentos sem pensar nas redes sociais. Para ela, foi especial curtir o aniversário da neta com os amigos e o marido, Leonardo(61).

"Então, fiquei dando atenção para os meus amigos, para as pessoas que estavam lá. Curti a festa, dancei, cantei e estou até um pouquinho rouca. Foi muito importante para mim, eu realmente estava precisando disso", completou.

Poliana também disse que, apesar de ter ficado resfriada, a pequena conseguiu aproveitar a festa, que teve como tema a Turma da Mônica. "A Flor, tadinha, estava um pouco doente mas curtiu e aproveitou. Estava tudo muito perfeito, a decoração, a comida... Tudo muito feliz. Agradecer mais uma vez Deus, que nos permite fazer tantas coisas lindas."

Apesar de ter ficado afastada das redes, a influenciadora compartilhou alguns cliques de momentos especiais da festa em seu perfil do Instagram. Além de diversos amigos e familiares, a noite contou com a presença de Maria Alice (3), primogênita de Zé Felipe e Virginia, e José Leonardo, o caçula da família.

CONFIRA HOMENAGEM DE POLIANA ROCHA À NETA, MARIA FLOR: