Poliana Rocha descobre o que Leonardo estava escondendo dela: 'Regula'

Acompanhando Leonardo em viagem pela fazenda de Tocantins, Poliana Rocha descobre que o cantor estava escondendo item dela; veja

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, está acompanhando o sertanejo em uma viagem pela fazenda de Tocantins e compartilhou um momento inusitado que teve com ele. Nesta quarta-feira, 07, a influenciadora mostrou que descobriu que o amado estava escondendo algo dela.

Na geladeira cheia de cervejas, o famoso revelou que estava guardando os baralhos para a mulher não jogar. A mãe de Zé Felipe então se divertiu com a "jogada" do companheiro para não deixá-la ficar com as cartas.

"Ele escondeu os baralhos para a gente não jogar... regula não", gravou Poliana Rocha o cantor tirando as caixas da geladeira que estavam atrás das garrafas.

Ainda nos últimos dias, a loira mostrou mais de sua viagem com Leonardo pela fazenda de Tocantins e chamou a atenção ao compartilhar uma foto dele de sunga. É bom lembrar que eles levaram a nova embarcação da família que foi presente de aniversário de Virginia Fonseca e Zé Felipe para os 61 anos do sertanejo.

É bom lembrar que a esposa do cantor reuniu a família na fazenda Talismã para celebrar os 61 anos dele com vários dias repletos de banquetes especiais. O tema escolhido para o aniversário foi arraial junino e teve uma grande produção para o momento. Poliana Rocha encantou ao abrir o álbum de fotos mostrando quem marcou presença.

Poliana Rocha opina sobre Leonardo exagerar na bebida

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, abriu o jogo sobre o hábito do sertanejo de beber. Após nos últimos dias viralizar o vídeo dele cambaleando ao deixar a mansão de Zé Felipe e Virginia Fonseca, a mulher do artista foi questionada sobre o assunto.

