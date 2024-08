"Sentimentos precisam ser reorganizados", confessou a cantora Perlla ao anunciar que deu um tempo em seu casamento com o empresário

A cantora Perlla usou as redes sociais na tarde desta segunda-feira, 12, para anunciar que decidiu dar um tempo em seu casamento com o empresário Patrick Abrahão. Os dois estavam juntos desde 2021.

"Não é fácil vir aqui falar sobre um assunto tão delicado e íntimo. Mas, enquanto pessoas públicas, entendemos a necessidade de dividir com vocês que o casal eu e Patrick não deixamos de existir. Ainda há muito amor e respeito entre nós, e acreditamos muito em tudo que construímos ao longo desse tempo juntos. Mas às vezes precisamos de um tempo para que cada um possa parar, respirar e pensar sobre nossa união", comunicou ela na nota postada no feed do Instagram.

Em seguida, Perlla pediu respeito à privacidade do casal durante esse período delicado. "Pedimos para que a imprensa, nossos familiares e o público, em geral, respeitem esse momento. Temos muitos sentimentos que precisam ser reorganizados em nossos corações. Agradecemos imensamente as orações e carinho de todos", completou.

Perlla e Patrick, vale lembrar, oficializaram a união em junho de 2022 em uma cerimônia intimista em um hotel no Rio de Janeiro. Eles reuniram os amigos e familiares para a celebração após o casamento no civil.

Para a ocasião, a noiva escolheu um vestido branco com renda da estilista Lu Rodrigues, com personal stylist de Elizabeth Martins. O modelito foi avaliado em R$ 26 mil e as alianças custaram cerca de R$ 100 mil. A cerimônia foi celebrada pelo pai do noivo, o apóstolo Abrahão.

