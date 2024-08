Pedro Scooby revela que enfrenta dificuldade nos momentos de intimidade

Pedro Scooby participou do programa Surubaum e foi bem sincero ao expor uma dificuldade que enfrenta durante os momentos de intimidade

Pedro Scooby participou do programa Surubaum, apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, no Youtube. O programa completo vai ao ar na próxima terça-feira, 13.

Porém, em uma prévia, o surfista foi sincero e revelou que enfrenta uma dificuldade nos momentos de intimidade. “Tem uma coisa que, como eu tenho déficit de atenção assim, se tiver muita coisa por perto, por exemplo, bicho, tinha bicho no quarto, cachorro me olhando. Dificulta. Pode até rolar, mas dificulta”, disse ele.

O ex-BBB, atualmente casado com Cintia Dicker, disse que até consegue continuar na atividade, mas não com o mesmo foco. “Eu também não gosto”, revelou Giovanna.

Fofura

O surfista Pedro Scooby encantou os seguidores ao compartilhar em suas redes sociais novas fotos em família. Aproveitando alguns dias de descanso na Península de Maraú, na Bahia, o ex-BBB 22 surgiu junto com os quatro filhos em um momento bastante especial.

Em seu Instagram, Scooby publicou imagens se divertindo com os herdeiros na piscina do hotel onde estão hospedados. Esbanjando alegria, os filhos do famoso aparecem sorrindo para a câmera enquanto brincam com o pai na água.

Nos comentários, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas à família do surfista. "Tropinha com a mesma carinha e energia do papai", declarou um seguidor. "Quanto amor e alegria em uma foto", disse outro. "Uma fotografia feliz!!", destacou um terceiro.

Pedro Scooby é pai de Dom, de 12 anos, dos gêmeos Liz e Bem, de 8, frutos de seu antigo casamento com a atriz Luana Piovani, e de Aurora, de 1 aninho, fruto de seu atual relacionamento com a modelo Cintia Dicker.

O surfista e ex-BBB curtiu as férias escolares dos gêmeos, que moram com Luana em Portugal e viajaram para o Brasil. Dom, o primogênito de Scooby, decidiu morar com o pai nos últimos meses e, atualmente, reside no Rio de Janeiro com ele e a madrasta, Cintia.